Solana et Cardano dominent alors que la crypto enregistre les plus gros afflux institutionnels hebdomadaires de l’histoire

Le gestionnaire d’actifs numériques CoinShares a déclaré que la semaine dernière, les marchés de la cryptographie ont enregistré le plus grand afflux de capital institutionnel jamais enregistré.

La société de cryptographie affirme que les produits d’investissement dans les actifs numériques ont battu le record des flux de capitaux hebdomadaires et annuels par une énorme marge.

« Les produits d’investissement dans les actifs numériques ont enregistré des entrées la semaine dernière totalisant 1,47 milliard de dollars, le plus important jamais enregistré avec une marge significative. Le précédent record hebdomadaire avait été enregistré plus tôt cette année en février avec des entrées totalisant 640 millions de dollars US.

Les entrées depuis le début de l’année s’élèvent désormais à 8 milliards de dollars US, dépassant de loin le record de 6,7 milliards de dollars US en 2020. »

CoinShares dit que Bitcoin (BTC) représentait l’écrasante majorité des fonds en raison du sentiment positif découlant du lancement du nouveau fonds négocié en bourse (ETF) à terme ProShares Bitcoin.

« Le bitcoin a enregistré 99% des entrées totalisant 1,45 milliard de dollars la semaine dernière. Les afflux records sont le résultat direct de la Securities & Exchange Commission des États-Unis [SEC] permettant à un ETF Bitcoin d’investir dans des contrats à terme et la cotation conséquente de deux produits d’investissement Bitcoin avec des entrées totalisant 1,24 milliard de dollars US.

Des entrées dans les produits Bitcoin ont également été observées dans d’autres régions pour un total de 138 millions de dollars, bien qu’il y ait eu des preuves de prises de bénéfices avec des sorties de certains produits d’investissement plus anciens.

En ce qui concerne les altcoins, le gestionnaire d’actifs affirme que les pièces les plus notables ayant enregistré des entrées étaient les plates-formes de contrats intelligents Solana (SOL) et Cardano (ADA), ainsi que l’échange cryptographique BNB de Binance. Solana et Cardano ont enregistré respectivement 8,1 millions de dollars et 5,3 millions de dollars d’encaissement, tandis que BNB a enregistré 1,3 million de dollars.

