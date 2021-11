Solana et Pintu lancent le concours NFT en Indonésie et attirent un public international

Solana (SOL / USD) Indonésie et Pintu ont annoncé un concours NFT appelé Indonesia Art Project, qui réunira des créateurs et des artistes visuels indonésiens pour célébrer la scène artistique locale diversifiée et animée, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Les créateurs de tous niveaux sont acceptés

Pendant un mois, artistes visuels et amateurs d’art de tous niveaux peuvent rivaliser pour attirer l’attention de créateurs, juges et collectionneurs d’art locaux et internationaux. Une cagnotte de plus de 70 000 $ attend les heureux gagnants. Les partenaires locaux et mondiaux de l’événement incluent Magic Eden, Metaplex, USS FEED, Serum, Project SEED, Eizper Chain, Coinvestasi et d’autres.

Les NFT à Solana attirent un public mondial

Les NFT sont à leur apogée, ayant créé un point de basculement pour les personnes qui souhaitent accéder à un public et monétiser leur travail. Indonesia Art Project est une opportunité pour les artistes locaux de présenter leurs NFT sur Solana, la blockchain la plus rapide et la plus évolutive qui attire un public mondial.

Les faibles frais de Solana offrent une opportunité supplémentaire, non négligeable, aux créateurs et aux artistes de faire du NFT de la manière la plus abordable possible.

Matthew Beck, associé chez Solana Ventures, a déclaré :

Blockchain ne connaît pas de frontières géographiques et a prouvé que peu importe où se trouvent les artistes, il y a une communauté mondiale derrière eux. Nous sommes ravis de soutenir cette collaboration et de présenter à de nouvelles personnes la puissance des NFT et de l’art numérique.

Timothius Martin, directeur marketing de Pintu, a ajouté :

Les arts visuels ont toujours fait partie intégrante de la culture indonésienne. Nous avons de nombreux artistes talentueux dont le travail peut ne pas obtenir la visibilité et la reconnaissance qu’il mérite. Grâce à la technologie blockchain, nous pensons que les artistes peuvent exprimer leurs œuvres à un public mondial sous la forme d’arts numériques (NFT) et être récompensés par des actifs cryptographiques. Pintu et le réseau Solana partagent cette même vision de soutenir les artistes en Indonésie.

À propos de Solana

Solana est une machine d’état mondiale et la blockchain la plus performante au monde. Il donne aux développeurs la confiance nécessaire pour construire sur le long terme en offrant une mise à l’échelle prévisible sans compromettre la sécurité ou la composabilité.

À propos de Pintu

Pintu est un portefeuille de crypto-monnaie mobile et une plate-forme de négociation indonésienne, l’un des rares échanges cryptographiques en Indonésie à être officiellement agréé par le ministère du Commerce. Pintu vise à rendre la crypto-monnaie plus facile à comprendre pour tout le monde, ainsi qu’à aider à connecter la roupie au monde des crypto-monnaies.

