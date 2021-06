Solana et ROK Capital ont lancé un fonds de 20 millions de dollars pour promouvoir l’expansion de l’écosystème en Corée du Sud

Comparer

La Fondation Solana a coopéré avec ROK Capital, un accélérateur de blockchain à grande échelle en Corée du Sud, pour lancer conjointement un fonds de 20 millions de dollars pour étendre l’écosystème blockchain de Solana en Corée du Sud.

Solana a été fondée en 2017 en tant que blockchain publique entièrement open source conçue pour fournir des solutions financières décentralisées (DeFi) de manière évolutive.

La coopération avec des entreprises coréennes aidera Solana à étendre son influence locale. Certains projets ont reçu des financements, notamment Mercurial Finance, Synthetify, Symmetry et Parrot.

La Corée du Sud est l’un des plus grands marchés de crypto-monnaie au monde et son taux de pénétration de la crypto est très élevé. Selon les statistiques, une étude montre que 23,6% des étudiants universitaires sud-coréens investissent dans les crypto-monnaies.

Par conséquent, le fonds estime que le choix de la Corée du Sud comme base augmentera efficacement la sensibilisation du public et augmentera le taux d’adoption des applications décentralisées dans l’écosystème Solana.

Brian Kang, associé général de ROK Capital, a déclaré que :

« Solana est l’un des réseaux à la croissance la plus rapide du secteur et, en plus d’injecter des capitaux, ce nouveau fonds fournira des services sur mesure pour que les projets soient accélérés avec succès en Corée. »