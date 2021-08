Solana fait partie de la liste des 10 meilleures crypto-monnaies

L’intérêt pour DeFi et NFT a monté en flèche au cours de la dernière année et a même réussi à attirer l’attention des institutions. À tel point, en fait, que l’entrée récente de Solana sur le marché du NFT a donné à son jeton natif, Solana (SOL / USD), le coup de pouce dont il avait besoin pour entrer dans le top 10 des crypto-monnaies.

Après avoir augmenté de 36% la semaine dernière, SOL se classe désormais comme la huitième plus grande crypto-monnaie au monde. Son ascension vers les échelons supérieurs lui a même permis de porter l’UNI d’Uniswap à la 11e place, juste après le DOT/USD de Polkadot, qui occupe actuellement la 10e place.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Pour que SOL continue de progresser, il faudrait que sa capitalisation boursière augmente de 8 milliards de dollars supplémentaires, puisqu’elle s’élève actuellement à 29,1 milliards de dollars, et DOGE est toujours en tête avec 37 milliards de dollars. Quant au prix de la pièce, il se situe actuellement à 99,98 $, après avoir récemment chuté de 101,44 $, indiquant que la résistance à 100 $ est toujours assez forte.

SOL émerge aux côtés d’autres alternatives Ethereum

Selon Amber Group, une société de services financiers crypto bien connue, la demande institutionnelle de SOL a explosé ces dernières semaines. En raison de la montée de l’intérêt, Osprey Funds a récemment enregistré le Osprey Solana Trust auprès de la SEC des États-Unis, afin que ces riches investisseurs aient un moyen facile d’atteindre le jeton.

Amber Group a également souligné que SOL n’est pas le seul, car les alternatives Ethereum (ETH / USD) sont à la hausse ces derniers temps. Mis à part Solana elle-même, Cosmos (ATOM / USD), Avalanche et Luna ont tous vu d’importantes sommes d’argent y affluer, et leurs jetons ont augmenté de plus de 80% contre ETH au cours du mois dernier.

Dans son récent essai, intitulé Solana Summer, Packy McCormick a noté que les gens ont commencé à acheter SOL, connaissant sa vitesse et ses faibles coûts de transaction, et ils sont devenus plus optimistes, en voulant plus. Cependant, le véritable boom vient des NFT. Solana est un bon endroit pour accéder aux projets NFT et DeFi, qui suscitent un intérêt croissant. Dans cet esprit, il existe maintenant des prévisions indiquant que le SOL pourrait atteindre 145 $ et que les NFT seront la clé pour atteindre ces sommets.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent