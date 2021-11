Solana fait un argument pour le meilleur piège à souris de la Blockchain

Les critiques ou Dieu interdit les ours des crypto-monnaies ne s’amusent pas bien cette année. Bien sûr, les actifs numériques ont récemment plongé, avec un dollar américain plus fort et d’autres grondements nationaux et internationaux imposant leur volonté au secteur. Néanmoins, les crypto optimistes ont déjà vu une telle volatilité et restent donc intéressés par l’achat de pièces comme Solana (CCC :SOL-USD).

Pour être clair, de nombreuses monnaies virtuelles ont augmenté en raison de l’euphorie de masse – et je ne pense pas que le SOL-USD fasse exception. Cependant, il serait faux d’affirmer que Solana n’est qu’un sous-produit du boom du sentiment crypto. Fondamentalement, Solana apporte des améliorations à l’industrie de la blockchain qui ne la rendent pas seulement distincte mais véritablement unique.

Si vous considérez les cryptos à vol d’oiseau, vous reconnaîtrez les étapes de l’évolution de la technologie blockchain. Au début, nous avions la blockchain elle-même, qui prouvait que l’on pouvait envoyer des actifs numériques à une autre personne au-delà des frontières sans avoir besoin d’un intermédiaire tiers. Ainsi est né le concept de transactions sans confiance.

Cependant, les programmeurs informatiques ont rapidement découvert que les plates-formes sans confiance peuvent faire plus que simplement gérer les transactions d’égal à égal. En effet, grâce à la blockchain, il était désormais possible de faciliter d’autres transactions, comme la tenue de marché ou encore les acquisitions immobilières. Le contrat intelligent qui en a résulté représentait le deuxième développement majeur dans l’espace.

Pourtant, comme l’a démontré Solana, il y avait plus de place pour l’amélioration. Pour faire court, les vérifications des transactions blockchain se concentrent sur l’enregistrement de l’activité elle-même. Cependant, Solana – à ma connaissance – est le premier projet à implémenter un composant sans confiance en ce qui concerne le temps.

En d’autres termes, grâce à Solana, les parties à une transaction peuvent avoir confiance non seulement dans le fait qu’une transaction a eu lieu, mais aussi quand elle s’est produite. En termes simples, c’est une meilleure souricière.

Solana intrigue dans le contexte exclusif de la blockchain

Selon l’Université de Californie pour l’agriculture et les ressources naturelles, « vous n’attraperez pas un rat avec un piège à souris, et vous n’attraperez pas une souris avec un piège à rat ». Oh non, une autre pensée aléatoire venant du champ gauche, vous devez vous dire.

Mais en essayant d’évaluer la trajectoire future de Solana, je ne peux m’empêcher de penser à la corrélation entre la blockchain et les pièges à souris. Comme le grand livre public décentralisé distribué, les pièges à souris ont subi de multiples améliorations au fil des ans.

Bien sûr, tout le monde connaît la souricière standard qui brise le cou du rongeur cible. Avec un tel appareil, cela permettait aux opérateurs humains de faire ce qu’ils voulaient pendant que le piège faisait son travail. Cependant, de tels pièges sont des pièges mortels, ce qui peut être désagréable pour certains individus. De plus, une fois qu’une souris active le piège, c’est tout.

Des pièges à souris plus avancés et créatifs permettent aux utilisateurs de piéger plusieurs souris. De plus, ils peuvent être modifiés pour être des pièges mortels ou vivants, permettant à l’utilisateur de les envoyer sans cruauté (généralement avec du dioxyde de carbone). C’est bien beau, mais et si vous aviez un problème de rat ?

Eh bien, la réponse évidente à cette question est que vous obtenez simplement un piège à rats. Mais c’est exactement le problème pour Solana et tout autre actif basé sur la blockchain. Bien qu’il puisse fournir le meilleur piège à souris sur le marché du piégeage à souris, la majorité de la population mondiale fonctionne avec les rats des monnaies fiduciaires.

Lorsque vous lisez la description de la structure et des avantages de Solana, il est difficile de ne pas s’enthousiasmer. Vous voyez les mots à la mode qui excitent les gens dans une frénésie : vitesse, évolutivité, sans confiance, sans friction… peu importe.

Mais ces mots sont importants dans le contexte de la blockchain. Mais offchain est l’endroit où la vraie action se produit.

SOL a besoin de plus qu’une belle histoire

Encore une fois, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Si l’économie mondiale devient décentralisée et que nous finissons par remplacer nos monnaies fiduciaires par la crypto, Solana serait le projet et les pièces qui seraient en haut ou près du haut de ma liste d’achat. Son incorporation du temps en fait une véritable blockchain multidimensionnelle.

Je ne suis tout simplement pas convaincu que les organismes gouvernementaux seront si disposés à abandonner leur pouvoir. Vous voyez, un grand gouvernement n’a pas nécessairement une grande histoire à vous raconter, contrairement aux projets de blockchain. Au lieu de cela, le pouvoir du gouvernement est la force et la menace très réelle de violence si vous ne vous conformez pas.

Vous n’allez tout simplement pas subir ce genre de pression de la part de Solana ou de tout autre projet de cryptographie, peu importe à quel point il est avancé et pratique. Avec la décentralisation, vous pouvez choisir de participer ou de ne pas participer à volonté. C’est ce qui rend la décentralisation fascinante mais aussi pourquoi elle manque de crédibilité durable.

