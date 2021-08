Solana franchit la barrière de 80 $, pourquoi il pourrait encore grimper 4x à partir d’ici Crypto new media

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/08/Solana-SOL-SOLUSDT-2-460×230.jpg

Faisant son chemin dans le top 10 de la cryptographie par capitalisation boursière, Solana (SOL) a atteint un nouveau record historique atteignant brièvement plus de 80 $ au cours de la dernière journée. Au moment de la rédaction de cet article, SOL se négocie à 76,38 $ avec un profit de 15 % dans le graphique quotidien.

SOL avec des pertes mineures après un rallye dans le graphique journalier. Source : SOLUSDT Tradingview

Solana est restée insensible à la baisse des prix subie par la plupart des crypto-monnaies dans le top 10. Comme l’a rapporté NewsBTC, SOL enregistre plus de 140% de bénéfices au cours du mois dernier et semble prêt pour une plus grande appréciation.

L’investisseur Daniel Cheung a été optimiste sur ce réseau et son écosystème et pense qu’il sera un concurrent sérieux pour Ethereum dans les mois à venir. Ainsi, Cheung s’attend à ce que SOL fournisse l’un des meilleurs investissements risque/récompense dans l’espace crypto à long terme.

Après son rallye plus récent vers un ATH, Cheung a publié les principales raisons qui pourraient amener les investisseurs à repenser la possibilité de prendre des bénéfices à court terme.

Selon Cheung, Solana a le potentiel pour un autre rallye qui pourrait faire grimper son prix 4 fois par rapport à sa valeur actuelle. En regardant ce réseau aux fondamentaux de son écosystème, les investisseurs ont trouvé un soutien pour sa thèse haussière.

La valeur totale actuelle verrouillée (TVL) de Per SOL a suivi son action sur les prix et a récemment atteint un nouveau record historique à 1,93 milliard de dollars. L’écosystème a bénéficié de plusieurs lancements de produits dans le secteur des DeFi et des jetons non fongibles (NFT).

Bien que TVL ne soit pas une mesure parfaite de l’adoption, c’est un bon indicateur car il montre à quel point les gens accordent de la valeur aux contrats intelligents.

Source : Daniel Cheung via Twitter

En conséquence de la montée en puissance de Solana, d’autres écosystèmes ont décliné après avoir été une plaque tournante importante pour les applications financières, comme la Binance Smart Chain.

Source : Daniel Cheung via Twitter

L’effet à long terme sur le marché de l’Altcoin, ce que Solana pourrait déclencher

De plus, Cheung s’attend à ce que les fondamentaux de Solana continuent de se renforcer avec le potentiel de son écosystème d’augmenter sa valeur totale verrouillée 15 à 20 fois par rapport à ses niveaux actuels.

Dans un scénario de base où je pense que TVL pourrait atteindre 4 milliards et que vous appliquez un multiple de 15x à 20x TVL, $ SOL pourrait atteindre un plafond de Mkt en circulation de 60 à 80 milliards. Ce serait 4x d’ici. Avoir une vue d’ensemble est la façon dont vous devenez riche en investissant.

Le trader pseudonyme Altcoin Sherpa partage la vision haussière de Cheung. Le commerçant pense que Solana et Terra, une autre couche qui devrait devenir un concurrent sérieux pour Ethereum, pourraient absorber le capital d’autres altcoins.

Ainsi, SOL et LUNA pourraient en bénéficier, tandis que d’autres crypto-monnaies saignent :

SOL et LUNA seront des trous noirs de liquidité pour le marché des altcoins dans les prochains jours/semaines. Si vous vous demandez « pourquoi mon altcoin ne bouge-t-il pas ? », c’est probablement parce que tout cet argent va vers la merde super tendance en ce moment. Avoir une certaine exposition à ces derniers est bon.