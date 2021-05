Solana franchit son premier milliard en valeur totale verrouillée (TVL)

Solana (SOL)

Solana franchit son premier jalon de 1 milliard de dollars en valeur totale verrouillée (TVL)

L’impressionnante évolutivité de Solana permet à l’offre USDC sur la blockchain de dépasser 500 millions, juste derrière Ethereum USDC.

Alors que DeFi bénéficie d’une nouvelle tarification après les nouveaux sommets d’Ether, la valeur totale verrouillée dans l’ensemble de l’écosystème a dépassé les 100 milliards de dollars et vise maintenant 150 milliards de dollars.

Ethereum reste sans aucun doute la principale blockchain de couche 1 avec près de 90 milliards de dollars TVL, suivie des 56 milliards de dollars de Binance Smart Chain (BSC). ETH -3,44% Ethereum / USD ETHUSD 3363,79 $

Venant à la troisième place est Solana qui a maintenant dépassé le milliard de dollars. La TVL sur Solana (SOL) était la plus élevée la semaine dernière à 1,33 milliard de dollars, contre un peu moins de 150 millions de dollars il y a deux mois et demi, selon le projet Solana.

Cette croissance rapide de l’écosystème Solana est due à ses applications décentralisées rapides et évolutives. La tendance à la hausse de 2281% des prix SOL de cette année à environ 46,90 $ jusqu’à présent est la preuve de la traction croissante de cette blockchain publique.

Solana a attiré l’attention du public après que l’échange cryptographique de Sam Bankman-Fried, FTX, ait choisi de créer la plate-forme de dérivés décentralisée Serum (SRM) l’été dernier.

Il a été défini comme une blockchain qui peut «traiter 10 000 fois plus qu’Ethereum» et est «1 000 000 fois moins cher». Cela est possible grâce à l’ajout de Proof-of-History à un mécanisme de consensus de Proof-of-Stake sous-jacent. La preuve d’historique permet aux validateurs de calculer eux-mêmes l’état du réseau, économisant ainsi sur la communication croisée des validateurs.

Des transactions rapides à un coût relativement bas poussent les utilisateurs du deuxième plus grand réseau à Solana, tout comme cela s’est produit avec BSC.

Cela a aidé l’USDC à se développer sur la blockchain avec plus de 500 millions de dollars en circulation aujourd’hui, juste derrière Ethereum USDC, a déclaré Circle mardi. L’USDC a été intégré pour la première fois à Solana fin octobre.

Malgré le lancement de son réseau principal il y a à peine un an, «les fondamentaux du réseau en ont fait un choix naturel pour un USDC rapide, sécurisé et évolutif. Solana est une blockchain publique qui offre une évolutivité impressionnante tout en maintenant un haut degré de décentralisation et de sécurité », a déclaré l’équipe Circle.

Un autre nouveau projet basé sur Solana qui fait le tour sur Crypto Twitter (CT) est Step Finance, qui a récemment lancé son jeton STEP. Le protocole a amassé 100 millions de dollars de liquidités en seulement deux jours. STEP -7,60% Step Finance / USD STEP 4,94 USD

L’agrégateur de données qui fournit des tableaux de bord analytiques pour les producteurs de rendement vise à être l’agrégateur DeFi de choix pour tous les jetons lancés dans l’écosystème Solana.

