Solana, FTT et deux Altcoins supplémentaires sortent des effondrements du marché, selon l’analyste de crypto Scott Melker

Le stratège et commerçant de crypto Scott Melker a déclaré que Solana, FTX Token et deux autres actifs de crypto sortent de leur tendance baissière.

Dans une nouvelle vidéo, Melker dit à ses 105 000 abonnés YouTube que la plate-forme de contrats intelligents Solana (SOL) est prête à revoir son record historique après être sortie de la crise du marché.

“Solana a cassé ça [descending] ligne bleue, l’a retestée en tant que support, se dirigeant vers le haut, la cible étant ici au plus haut de tous les temps.

Une autre pièce qui, selon le commerçant, a mis fin à sa correction est FTT, le jeton utilitaire de l’échange de dérivés cryptographiques FTX. Selon Melker, FTT semble haussier après son fort rebond par rapport à son plus bas de sept jours à 48 $.

« Ceci est le jeton FTX. Vous avez cette ligne bleue descendante, une résistance claire. Un, deux, trois, quatre, cinq touches sur cette résistance. Briser en ce moment. [The] la confirmation vient avec une clôture quotidienne au-dessus de cette ligne (55 $).

Selon le graphique de Melker, l’objectif initial pour la FTT est de 63 $. Si les taureaux dépassent ce niveau, le prochain objectif est le plus haut historique de FTT à 85 $, marquant un mouvement potentiel de plus de 51% par rapport à sa valeur actuelle de 56 $.

Ensuite, la solution de mise à l’échelle Ethereum Polygon (MATIC), qui, selon Melker, suit les traces de FTT et de SOL.

«MATIC, en train de briser cette ligne bleue en ce moment. Même idée.

Le graphique de Melker montre que MATIC se prépare à un rallye vers sa prochaine résistance à 1,70 $, ce qui représente des gains de près de 30% par rapport à son prix de 1,31 $.

La dernière pièce sur le radar du trader est la plate-forme de contrat intelligent Fantom (FTM). Selon Melker, FTM a également cassé sa résistance diagonale et est maintenant prêt pour une reprise.

« FTM, c’était une entrée (1,25 $). Percée à travers la résistance. Retestez-le comme support. En route vers le haut.

Selon le graphique du crypto-trader, FTM est sur le point d’atteindre son objectif à 1,94 $. FTM échange actuellement des mains à 1,40 $, ce qui donne à l’altcoin une augmentation de 30% par rapport à l’objectif de Melker.

