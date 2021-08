Solana gagne rapidement sur Cardano, Ethereum Crypto nouveaux médias

Publicité





Nouvelle blockchain de preuve d’histoire, Solana va sur le toit en gagnant plus de 200% en six semaines pour atteindre un niveau record. L’enregistrement du fonds Solana par une société de gestion d’actifs, Osprey Fund, au milieu des poussées massives de DeFi, fait partie des raisons de la hausse des prix. Bien que SOL ait eu quelques jours formidables et avec de bonnes perspectives pour le « ETH Killer », il est toujours derrière Cardano dans la course pour rattraper Ethereum.

Solana, SOL est bien connu pour son innovation dans la technologie blockchain. Lancé en 2020 par la fondation Solana, il se targue d’être la blockchain la plus rapide enregistrant des transactions jusqu’à 1 582 transactions par seconde. Surnommé un « ETH killer » en raison de ses utilitaires et de la congestion du géant dApp, Ethereum, Solana a très bien fait son entrée sur la scène avec des projets Web3, NFT entre autres. Solana a obtenu sa juste part au milieu de la récente augmentation des altcoins atteignant un nouveau record et allant même plus haut sur la colline, beaucoup spéculant déjà sur la façon dont la pièce finira l’année.

L’incroyable course de Solana

Solana a gagné plus de 200% au cours des six dernières semaines pour atteindre un sommet historique de 107 $ le 30 août alors que les taureaux continuent de soutenir les altcoins. Après une course fulgurante, Solana est entrée dans le top dix des crypto-monnaies avec des experts pesant déjà sur son avenir dans le top 5. SOL a gagné plus de 4 300 % cette année et ce chiffre incroyable pourrait bien augmenter car le prix ne ralentit pas. .

Graphique SOLUSD par TradingView

Se négociant actuellement à 107 $, Solana se situe au 8e rang de la plus grande liste de crypto-monnaies au-dessus de Polkadot et Uniswap. Si les choses continuent ainsi, Solana pourrait atteindre la barre des 200 $, ce qui constituera un nouveau jalon pour la pièce. Bien que SOL ait été optimiste, il est encore loin derrière Cardano, même s’il héberge déjà des dApps, contrairement à Cardano.

Qu’est-ce qui est responsable de la surtension ?

En règle générale, le marché a été haussier avec une capitalisation boursière globale augmentant à nouveau de plus de 2 000 milliards de dollars. Les altcoins, en particulier les tueurs d’ETH, ont une course incroyable. L’essor soudain de Solana peut être lié à de nouveaux développements et partenariats par la blockchain. Solana a annoncé qu’elle recevait désormais des flux de marché en direct de Chainlink, ce qui rend sa plate-forme et ses applications plus efficaces.

La nouvelle de Chainlink fournissant des données pour les contrats intelligents sur la blockchain Solana change la donne pour les dApps. En outre, la société de gestion d’actifs Osprey Funds a enregistré la semaine dernière le premier fonds Solana auprès de la Securities and Exchange Commission, après la croissance de cette année.

Pourquoi est-ce important?

La récente reprise de Solana pourrait voir l’actif atteindre 200 $ avant la fin septembre. La spéculation haussière des analystes semble être en bonne voie et après avoir fait son entrée dans le top 10, le top 5 est la prochaine étape pour Solana. Solana a été décrit comme l’avenir de DeFi et sa vitesse fulgurante avec des frais réduits fait le bonheur des utilisateurs.

