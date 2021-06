Solana Labs lève 4 millions pour la « prochaine phase » d’intégration d’un milliard d’utilisateurs

Solana (SOL)

Solana Labs lève 314 millions de dollars pour la « prochaine phase » d’intégration d’un milliard d’utilisateurs

Solana Labs, le développeur de la blockchain Solana, a levé un peu plus de 314 millions de dollars lors d’un tour de vente de jetons privé dirigé par Andreessen Horowitz (a16z) et Polychain Capital.

Alameda Research, CMS Holdings, CoinShares, Jump Trading, Multicoin Capital, Sino Global Capital et bien d’autres ont également participé à ce tour.

Comme nous l’avons signalé, Solana cherchait à lever jusqu’à 450 millions de dollars, mais le montant exact levé était en fait de 314 159 265 $ – « la constante mathématique pi multipliée par 100 millions de dollars et arrondie au dollar le plus proche », comme l’a rapporté le Wall Street Journal.

“Solana a la feuille de route technologique la plus ambitieuse de la blockchain”, a déclaré Sam Bankman Fried, PDG de FTX et d’Alameda Research.

“Il s’agit d’une blockchain qui a le potentiel de soutenir l’écosystème DeFi avec une activité mondiale.”

Considéré comme un « tueur d’Ethereum » potentiel, Solana se vante de 1 200 transactions par seconde (TPS), ne coûtant que 0,00001 $ par transaction par rapport aux 15 TPS d’Ethereum et à un coût moyen de 6 $ par transaction.

“Nous sommes convaincus que l’évolutivité et le débit de la blockchain sont désormais un problème résolu”, a déclaré le cofondateur et PDG de Solana Labs, Anatoly Yakovenko. “

La phase suivante consiste à intégrer un milliard d’utilisateurs. Solana a été construit à partir de zéro pour s’adapter à cette échelle.

Avec ce nouveau capital, Solana Labs vise à accélérer le développement de projets s’appuyant sur la blockchain et à mettre en place une branche d’investissement en capital-risque pour l’écosystème Solana.

La transaction de 314 millions de dollars impliquait en fait l’achat de SOL, une pièce de capitalisation boursière de 11,6 milliards de dollars située à la 11e place.

Au moment de la rédaction, SOL s’échangeait à 42,80 $, en hausse de 18 % au cours des dernières 24 heures et de 38 % au cours des 7 derniers jours.

La pièce, connue pour sa résilience sur les marchés rouges et l’une des rares pièces à être récupérée rapidement après les retracements, n’a actuellement baissé que de 25% par rapport à son sommet historique de plus de 58 $ du mois dernier.

Apparemment, outre DOGE, CUMMIES, SHIB, AKITA et d’autres pièces de monnaie, les investisseurs de TikTok sont également intéressés par le jeton SOL en croissance rapide, contribuant ainsi à soutenir ses prix.

Jusqu’à présent, en 2021, SOL est en hausse de plus de 2 200 %.

Solana/USD SOLUSD

42.9758$8.8420.58%

Volume 1,7 bVariation 8,84 $Ouverture 42,9758 $En circulation 272,64 mCapacité boursière 11,72 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.