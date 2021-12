Solana lance un fonds de 150 millions de dollars pour financer des startups de jeux basées sur la blockchain

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Le financement se fera directement en dollars et l’idée est d’accompagner ces startups dans le développement de leurs jeux et de les inviter à utiliser la technologie de Solana.

Le projet dont le réseau a récemment acquis une notoriété pour ses propriétés en termes d’évolutivité et de faibles coûts d’exploitation, Solana, prévoit de financer des startups développant des jeux basés sur la technologie Blockchain via un nouveau fonds.

Solana lance un nouveau fonds pour financer les startups de jeux Blockchain

Cela a été rapporté par l’équipe de Solana via ses canaux officiels, dans lesquels elle a indiqué que ce financement se fera via l’aile d’investissement du projet, Solana Ventures, qui allouera un fonds de 150 millions de dollars US à cet effet.

À ce titre, le nouveau fonds d’investissement a été lancé en partenariat avec Forte, la startup de jeux Blockchain, et Griffin Gaming Partners, la société d’investissement en fonds propres axée sur le secteur du jeu vidéo. Comme principale nouveauté, le capital pour financer les entreprises aspirantes sera alloué en dollars et non en tokens SOL, mais il est prévu d’accompagner ces entreprises afin qu’elles puissent exploiter leurs produits sur le réseau Solana, et ainsi profiter des avantages opérationnels propriétés qu’il a.

En ce qui concerne les avantages que le réseau Solana apporterait aux jeux basés sur Blockchain, un porte-parole de l’entreprise a souligné que les performances du réseau seraient bien supérieures à celles offertes par les autres alternatives du secteur, notamment parce qu’il est capable de traiter environ 65 000 transactions par seconde. , et le coût moyen de chacun d’eux est de 0,00025 USD, ce qui le rend idéal pour les jeux vidéo qui souhaitent tirer parti de la technologie des blocs.

Solana et ses projets d’expansion

A ce titre, il s’agirait du deuxième fonds affecté par l’équipe de Solana aux entreprises et startups de l’écosystème du jeu, le précédent étant d’environ 100 millions de dollars US en association avec Lightspeed Venture Partners et FTX.

Concernant ce nouveau fonds, la répartition des actifs se fera à la fois directement par sélection d’entreprises et dans le cadre de tours de financement. Le déploiement devrait être achevé dans les deux prochaines années.

Gardez à l’esprit qu’en plus de ces fonds, Solana a également mis en œuvre des plans pour établir des alliances mutuellement bénéfiques avec d’autres réseaux. Parmi ceux-ci, l’accord passé avec l’équipe Brave se démarque, avec lequel ils intégreront les deux écosystèmes au profit des utilisateurs.

Bien que le réseau de Solana ait rencontré des problèmes opérationnels ces derniers temps, son réseau continue de fonctionner et enregistre un volume d’opérations élevé. De son côté, malgré la baisse générale observée sur le marché, le token SOL reste au-dessus de 150 USD l’unité, occupant la cinquième position dans le classement des crypto-monnaies avec la capitalisation mondiale la plus élevée.

