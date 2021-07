Solana monte en flèche 14% (Market Watch) ⋆ Crypto nouveaux médias

Après avoir gagné 6 000 $ en quelques jours, le prix du bitcoin s’est calmé autour de la barre convoitée de 40 000 $. Certaines pièces alternatives ont surclassé leur leader au cours des dernières 24 heures avec des gains notables de XRP, UNI, LINK et SOL.

SOL augmente de 14% alors que l’ETH touche 2,4 000 $

Les derniers jours ont été très haussiers pour les pièces alternatives. Ethereum est un excellent exemple car il est tombé à 1 720 $ au début de la semaine dernière, mais il est en larmes depuis.

L’ETH a ajouté environ 700 $ de valeur et a enregistré plus tôt dans la journée un sommet sur six semaines d’environ 2 460 $ (sur Bitstamp). Malgré un léger recul, le deuxième plus grand crypto se situe toujours à environ 2 400 $.

Binance Coin (2%), Cardano (2%), Dogecoin (1%), Polkadot (3%), et Litecoin (1,5%) sont également dans le vert. Cependant, XRP, UNI, BCH et LINK ont augmenté de 5 à 6 % en une journée.

De plus, Solana est le plus gros gagnant des altcoins à plus grande capitalisation, après une augmentation de près de 14% à 32 $.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

D’autres gains proviennent de Quant (21 %), Flow (20 %), Ontologie (14 %), Siacoin (10 %) et OMG Network (10 %). En tant que tel, la capitalisation boursière cumulée de tous les actifs cryptographiques est à peine inférieure à 1,6 billion de dollars, car elle augmente d’environ 300 milliards de dollars en une semaine.

Bitcoin calme autour de 40 000 $

La crypto-monnaie principale a également apprécié la semaine dernière. Après les luttes en dessous de 30 000 $ le 20 juillet, l’actif a beaucoup augmenté et a ajouté plus de 10 000 $ en jours. Cela s’est soldé par près de 41 000 $ le 28 juillet, ce qui est devenu la ligne de prix la plus élevée depuis le 15 juin.

Cependant, l’actif n’a pas dépassé ce niveau malgré quelques tentatives supplémentaires pour sortir. Il est même tombé en dessous de 39 000 $ peu de temps après, mais les taureaux n’ont pas permis de nouvelles baisses.

En fait, le bitcoin s’est calmé autour d’une fourchette étroite au cours des dernières 48 heures et se situe actuellement juste en dessous de 40 000 $. Sa capitalisation boursière est restée à 750 milliards de dollars, tandis que sa domination sur les alts a légèrement fléchi à 47,5% car ils ont marqué de sérieux gains au cours des dernières 24 heures.

