Solana Native Soldex AI – Renouveler l’espoir pour le DEX et l’IA

Au cours de la dernière année, de nombreux actifs ont frappé le marché ; plus de 12 000 pièces circulent actuellement sur les échanges et les échanges, pour être exact. Des problèmes techniques ont tourmenté cette vague d’actifs, car la plupart d’entre eux sont soit des jetons ERC20, soit des jetons ERC20 encapsulés qui reposent malgré tout sur le réseau ERC20.

Efficacité

Soldex est un nouvel échange qui utilise Solana pour surmonter tous les problèmes auxquels les sites Web DEX sont actuellement confrontés, à savoir les mauvaises performances auxquelles le réseau ERC20 est actuellement confronté. Solana est plus efficace, avec une capacité de traiter plus de 50 000 transactions par seconde – souvent pour moins de 0,00001 $ par transaction – sur le réseau Solana.

Liquidité

Les bourses décentralisées ont toujours été un second choix par rapport aux bourses centralisées comme Binance et FTX, notamment pour la liquidité des actifs, ce qui provoque des dérapages, et les traders n’aiment pas les dérapages car ils peuvent tout simplement ruiner l’ensemble du commerce. Soldex résout ce problème en incitant à la liquidité que la plupart des bourses centralisées n’offrent même pas.

Trading algorithmique alimenté par l’IA

Le trading algorithmique est une force avec laquelle il faut compter ; c’est quelque chose que chaque commerçant prévoit d’affecter le marché. Jusqu’à présent, nous avons vu des robots de trading travailler avec des échanges centralisés, que ce soit une fonctionnalité de l’échange lui-même ou via des applications tierces. Soldex propose les premiers robots de trading pour un échange décentralisé qui ouvrira la voie à une nouvelle génération de trading algorithmique loin des échanges centralisés et dans le confort de votre portefeuille privé.

Nous avons récemment entendu parler de nombreuses applications alimentées par GPT3 AI, qui est techniquement l’IA la plus sophistiquée du marché, apprenant et s’améliorant au fur et à mesure. Ces nouveaux robots alimentés par l’IA feront sûrement évoluer le trading algorithmique vers quelque chose de beaucoup plus grand et plus sophistiqué.

Caractéristiques de Soldex

Sans autorisation : Commerce perpétuel sur n’importe quel appariement. Notre gouvernance garantira que les meilleures paires de trading sont disponibles et que seuls les oracles les plus sûrs sont utilisés.

Liquidité efficacement incitée : Le trading de pool de liquidité repose sur le fait d’avoir suffisamment d’actifs dans chaque pool pour faciliter les transactions instantanées. Soldex répond à cette exigence en incitant les utilisateurs à déposer des actifs et à fournir des liquidités.

Gouvernance communautaire : Les détenteurs de jetons peuvent établir un consensus en votant sur des propositions de gouvernance ou en introduisant de nouvelles propositions pour un vote.

Couche de fondation de l’écosystème : Attirez des actifs et créez des incitations qui peuvent renforcer un écosystème de produits financiers.

Règlement en temps réel et swaps Light-Speed : Expérience de trading plus rapide et plus efficace.

Soldex est actuellement en train de mener une vente privée, offrant des jetons SOLX aux investisseurs de détail intéressés.

Rejoignez la vente privée en contactant l’équipe commerciale au [email protected] ou en savoir plus en visitant Soldex.ai

Lien source

