Solana n’est pas affecté par les fluctuations des prix alors que Bitcoin, Ether, Polkadot et Cardano publient des sorties

Solana (SOL)

Solana n’est pas affecté par les fluctuations des prix tandis que Bitcoin, Ether, Polkadot et Cardano publient des sorties

AnTy7 décembre 2021

Lors de la dernière vente de crypto, les produits d’investissement dans les actifs numériques ont tout de même réussi à attirer 184 millions de dollars d’entrées pour la semaine se terminant le 3 décembre.

Alors que l’argent affluait sur le marché de la cryptographie, vendredi soir, 40 millions de dollars ont été comptabilisés en sorties.

Vendredi, le marché boursier a enregistré une baisse et le lendemain, le marché de la cryptographie a chuté en tandem, anéantissant des milliards de dollars. Le mouvement à la baisse a été exacerbé par plus d’un milliard de dollars de liquidations.

Ce jour-là, le volume de Bitcoin a également bondi à 15 milliards de dollars, bien au-dessus des 8 milliards de dollars par jour habituels en moyenne pour novembre et décembre. Mais aucune augmentation significative des volumes de produits d’investissement n’a été enregistrée sur l’ensemble de la semaine, à 5,8 milliards de dollars.

« Les marchés de la cryptographie sont devenus très volatils. La variante Omicron et la pression sur les marchés TradFi (finance traditionnelle) semblent également affecter le bitcoin », a déclaré Ruud Feltkamp, ​​PDG du robot de trading automatisé Cryptohopper.

Sur le marché haussier de 2017, Bitcoin a également subi plusieurs corrections, parfois jusqu’à 40 %. «Souvent, plus vous avez peur d’intervenir, mieux c’est. Et quand vous vous sentez trop confiant, c’est souvent le bon moment pour sortir », a ajouté Feltkamp.

Cette semaine, les prix sont de retour en mode de récupération, avec une capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie en hausse de 10% à 2,53 billions de dollars.

Une opportunité d’achat potentielle

Lors de la dernière vente massive, le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 43 500 $ ; Pendant ce temps, ses produits d’investissement ont enregistré des entrées pour la 12e semaine consécutive de 145 millions de dollars la semaine dernière, « suggérant que les investisseurs continuent de voir la récente faiblesse des prix comme une opportunité d’achat », selon le dernier rapport hebdomadaire sur les flux de cryptographie de CoinShares.

C’était avant que 42 millions de dollars ne soient signalés dans les sorties de Bitcoin, car ils ont subi le plus gros de la nervosité des investisseurs.

Comme Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a enregistré des entrées de 25 millions de dollars et des sorties mineures de 4,7 millions de dollars. BTC 6,17% Bitcoin / USD BTCUSD 51 691,21 $

3 189,356,17 % Volume 35,12 b Changement 3 189,35 $ Ouvert 51 691,21 $ Circulation 18,89 m Capitalisation boursière 976,65 b 2 min Solana Insensible aux fluctuations des prix tandis que Bitcoin, Ether, Polkadot et Cardano Post s’échappent 42 min La couche 1 mène la récupération crypto mais l’environnement macro « difficile » augmente Potentiel de mouvements « extrêmes et violents » 1 h 55% des investisseurs Bitcoin ont acheté au cours des 12 derniers mois, les consommateurs américains sont plus conscients du DOGE que de l’Ether ETH 8,63% Ethereum / USD ETHUSD 4 402,54 $

379.948,63 % Volume 24,98 b Changement 379,94 $ Ouvert 4 402,54 $ Circulation 118,64 m Capitalisation boursière 522,33 b 2 min Solana Insensible aux fluctuations des prix tandis que Bitcoin, Ether, Polkadot et Cardano Post s’échappent 42 min Couche 1s en charge de la récupération crypto mais l’environnement macro « difficile » augmente Potentiel de mouvements « extrêmes et violents » 1 h 55% des investisseurs Bitcoin ont acheté au cours des 12 derniers mois, les consommateurs américains sont plus conscients du DOGE que de l’éther

Solana (SOL) continue d’être le gagnant car il a enregistré des entrées de 4,6 millions de dollars, « apparemment non affecté par les récentes fluctuations des prix ». SOL 9,03 % Solana / USD SOLUSD 198,67 $

17,949.03% Volume 3 b Changement 17,94 $ Ouvert 198,67 $ Circulation 305,91 m Capitalisation boursière 60,78 b 2 min Solana Insensible aux fluctuations des prix tandis que Bitcoin, Ether, Polkadot et Cardano Post Outflows 42 min Couche 1s mènent la récupération crypto mais l’environnement macro « difficile » augmente Potentiel de mouvements « extrêmes et violents » 6 j Grayscale lance Solana comme son 16e produit, selon le PDG, les investisseurs se diversifient de plus en plus au-delà de Bitcoin et Ethereum

Lors de la dernière action sur les prix, SOL est passé en dessous de 180 $ et est aujourd’hui de retour au-dessus de 200 $. La pièce de capitalisation boursière de 60 milliards de dollars reste un chouchou des investisseurs institutionnels tout en étant à près de 22% de son record de 260 dollars atteint il y a environ un mois.

Polkadot (DOT) a enregistré des sorties de 3 millions de dollars la semaine dernière, dont la majorité est intervenue dans la seconde moitié de la semaine, ce qui pourrait également être dû à l’incertitude entourant les enchères de parachain, qui se sont achevées le 17 décembre, selon le rapport. DOT 12.05% Polkadot / USD DOTUSD $ 29.68

3,5812,05 % Volume 1,58 b Variation 3,58 $ Ouvert 29,68 $ Circulation 987,58 m Capitalisation boursière 29,31 b 2 min Solana Insensible aux fluctuations des prix tandis que Bitcoin, Ether, Polkadot et Cardano Post Outflows 1 w Polkadot (DOT) et Solana (SOL) continuent d’être Les gagnants des entrées par rapport à l’AUM 1 w Invesco lance des ETP Bitcoin physiquement soutenus, WisdomTree répertorie trois ETP Crypto-Basket en Europe

Alors que Tron (TRX) et XRP n’ont vu aucun flux, 0,6 million de dollars ont quitté Cardano (ADA). Les ETP Blockchain Equity ont quant à eux enregistré 75 millions de dollars d’entrées pour la semaine. TRX 9,63% TRON / USD TRXUSD 0,09 $

0,019,63 % Volume 1,95 b Variation 0,01 $ Ouvert 0,09 $ Circulation 101,9 b Capitalisation boursière 9,43 b 2 min Solana Insensible aux fluctuations des prix tandis que Bitcoin, Ether, Polkadot et Cardano Post Outflows 3 jours Crypto Market Tanks: Bitcoin Corrélation avec S&P 500 atteint 2021 High & USD Longs au plus haut niveau depuis juin 2019 1 w Polkadot (DOT) et Solana (SOL) continuent d’être les gagnants des entrées par rapport aux AUM XRP 7,06% XRP / USD XRPUSD 0,84 $

0,067,06 % Volume 2,94 b Variation 0,06 $ Ouvert 0,84 $ En circulation 47,25 b Capitalisation boursière 39,58 b 2 min Solana Insensible aux fluctuations des prix tandis que Bitcoin, Ether, Polkadot et Cardano Post Outflows 1 w Polkadot (DOT) et Solana (SOL) continuent d’être Les gagnants des entrées par rapport aux AUM 2 w Les investisseurs ne sont pas déconcertés par les prises de bénéfices alors qu’une autre semaine de flux porte les entrées de crypto YTD à 9,2 milliards de dollars ADA 11,44% Cardano / USD ADAUSD 1,45 $

0,1711,44% Volume 2,49 b Variation 0,17 $ Ouvert 1,45 $ Circulation 33,31 b Capitalisation boursière 48,26 b 2 min Solana Insensible aux fluctuations des prix tandis que Bitcoin, Ether, Polkadot et Cardano Post Outflows 1 h 55% des investisseurs Bitcoin ont acheté au cours des 12 derniers mois, Les consommateurs américains sont plus conscients de DOGE que d’Ether 1 w Polkadot (DOT) et Solana (SOL) continuent d’être les gagnants des entrées par rapport aux AUM

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.