Solana pourrait devenir le prochain Bitcoin, selon Sam Bankman-Fried de FTX

Sam Bankman-Fried, le fondateur de l’échange crypto FTX, est optimiste sur Solana (SOL). Il pense que Solana a le potentiel de passer au niveau de l’adoption massive de Bitcoin (BTC). Bankman-Fried a ajouté qu’Avalanche (AVAX) a également le potentiel de se hisser au sommet.

Il pense également que Solana est meilleur qu’Ethereum, car c’est l’une des rares blockchains avec un plan pour s’adapter à l’adoption massive.

Le fondateur de la crypto, âgé de 29 ans, a une valeur nette de 22,5 milliards de dollars, ce qui fait de lui la plus jeune personne à figurer sur la riche liste de Forbes après Mark Zuckerberg.

Cryptos avec un potentiel d’adoption réelle

Dans une interview accordée à Kitco News jeudi, Bankman-Fried a parlé de courses haussières et baissières. Et quels projets verraient une adoption institutionnelle massive.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Bitcoin verrait son dernier taureau courir en décembre avant de finalement s’écraser, Bankman-Fried a répondu qu’il ne pouvait pas prédire l’avenir. Cependant, il y aura toujours plus d’affrontements et plus de corridas. Et dans les années à venir, il espère voir « voir une adoption institutionnelle substantielle des crypto-monnaies ».

Cependant, en cas d’échec, il affirme que les projets avec des fans fidèles et des cas d’utilisation importants ont plus de chances de survivre. Les projets motivés par le battage médiatique, comme les pièces de monnaie meme, échouent souvent le plus. « Les projets qui ont une adoption réelle ou un potentiel d’adoption réelle sont ceux que les loyalistes soutiendront, même pendant les marchés baissiers. »

Bankman-Fried pense également que Solana pourrait être le prochain Bitcoin. Et qu’il y a une possibilité d’adoption massive très bientôt. Comme indiqué précédemment, Solana a une feuille de route plausible pour faire évoluer des millions de transactions par seconde. Et c’est l’indicateur le plus important.

SOL se négocie à 196,5 $ | Source : SOLUSD sur TradingView.com

« Je pense que Solana a l’opportunité de le faire, ce qui est vraiment excitant. Je pense qu’il y a aussi d’autres jetons qui visent à évoluer un peu, et Avalanche est l’un d’entre eux. « Il a souligné que la technologie de base de chaque blockchain est quelque chose qui est difficile à revoir. En outre, il dit que Solana pourrait être la base de plus d’applications. DeFi à l’avenir.

Bankman-Fried ajoute que la capitalisation boursière de Solana pourrait dépasser celle du marché Ethereum. Cependant, il est difficile de faire une prédiction concrète. Mais une chose qui ne peut être contestée est que Solana résout de nombreux problèmes avec Ethereum. Ceux-ci comprennent des tarifs de gaz élevés et de faibles frais de transaction. Par la suite, beaucoup ont appelé le réseau « ethereum killer ».

Solana est meilleur qu’Ethereum

Bankman-Fried estime qu’en termes d’échelle, peu de blockchains pourraient se comparer à Solana. Plus tôt ce mois-ci, il a pris la parole lors de la conférence Yahoo Finance and Decrypts « Crypto Goes Mainstream ».

« Solana est l’une des rares blockchains publiques disponibles aujourd’hui à disposer d’une feuille de route vraiment plausible pour faire évoluer des millions de transactions par seconde, comme vous le savez, des fractions de centime par transaction, ce qui est une échelle dont vous avez besoin pour cela. » Bankman-Fried mentionné. .

« Ce n’est pas là où beaucoup d’autres blockchains se sont concentrés, y compris Ethereum. »

Image vedette de Forbes, graphique de TradingView.com