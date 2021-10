Solana pourrait voir un nouvel ATH, mais elle doit d’abord corriger

Le marché des crypto-monnaies est à la hausse, bien que Bitcoin ait pris une grande partie de l’importance. Cela signifie qu’un grand capital du marché est actuellement en BTC, et il continuera sûrement à migrer pendant encore quelques jours. Au fur et à mesure que cela se produira, certains des principaux altcoins connaîtront une baisse considérable, en plus des corrections et des tendances latérales ; Parmi eux, Solana, Ethereum ou d’autres se démarquent.

Par conséquent, c’est l’un des principaux aspects à considérer à tout moment lors de l’analyse du comportement de Solana. De plus, au moment de la rédaction, il est coté à 197,96 $. Il enregistre une perte de 3,17% au cours des dernières 24 heures et un gain de 24,28% au cours des 7 derniers jours selon CoinMarketCap.

Qu’est-ce qui pourrait freiner l’ascension de Solana ?

Pour le moment, l’un des aspects qui arrête Solana est le montant d’argent qui migre des altcoins vers Bitcoin ; aspect qui n’affecte pas seulement SOL. Cela signifie en bref que pendant les jours où BTC teste son ATH, les altcoins resteront baissiers.

Malgré cela, nous pouvons voir comment la concurrence d’Ethereum continue de gagner du terrain sur le marché et montre tout son potentiel après les dernières annonces faites via Twitter; où vous pouvez clairement voir l’évolution qui se déroule dans le secteur DeFi.

En raison de la croissance de ces derniers mois, nous pouvons dire que c’est l’un des altcoins avec le potentiel de hausse le plus élevé. Cependant, on s’attend à ce qu’il respecte ses résistances actuelles et corrige, car la situation du marché est favorable pour Bitcoin, il est donc certain que BTC capitalisera sur les gains des altcoins.

Analyse technique à court terme

Au cours d’hier, Solana a rencontré une résistance importante qui, si elle était surmontée, permettrait l’enregistrement d’un nouvel ATH. Cependant, comme je l’ai mentionné précédemment, l’argent migre actuellement des altcoins vers Bitcoin, ce qui entraînerait une baisse prolongée au cours des prochains jours dans diverses crypto-monnaies.

Canaux RSI et ENV : les deux montrent des signaux baissiers clairs. Le RSI se situe en territoire de surachat et baissier après avoir marqué un double top, et les canaux ENV suggèrent une correction, les bougies n’ayant pas respecté les marges hautes ; en plus de marquer des supports importants; le premier d’entre eux situé à 196$ et le second à 190$.

Le premier est en cours de test ; et il a été rejeté par les taureaux au cours des dernières heures, nous assisterons donc probablement à un rallye vers la résistance située à 210 $.

Là, nous nous attendrions à une nouvelle prise de profit de la part des traders, ce qui nous amènerait aux supports mentionnés.

Analyse Solana dans un délai de 4 heures. Source : TradingView.

La correction pourrait durer quelques jours jusqu’à atteindre le dernier support ; situé à 175-170 USD. À partir de là, les taureaux devraient commencer à prendre le contrôle et pousser le prix de Solana à la résistance la plus proche ; à moins qu’il n’y ait plus de pression pour vendre.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à titre informatif uniquement, en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’actifs financiers.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport