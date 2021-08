Solana ralentit après le rallye, les utilisateurs craignent le premier projet “Rug Pull” Crypto new media

in

La récente hausse massive des prix du Solana Le jeton natif de la blockchain, SOL, a pris une pause lors d’une journée autrement verte pour le marché de la cryptographie, tandis que la nouvelle a annoncé qu’un protocole de finance décentralisée (DeFi) basé sur Solana connu sous le nom de Rendement de la lune s’est déconnecté.

Au moment de mettre sous presse vendredi (08:39 UTC), SOL était en baisse de 1,1% au cours des dernières 24 heures, ce qui en fait le plus faible interprète d’aujourd’hui parmi les 10 crypto-actifs les plus précieux par capitalisation boursière sur le classement du site de suivi CoinGecko.

Malgré cette faible performance, SOL a cependant maintenu sa place dans le top 10, auquel il est entré en début de semaine. Le prix est maintenant en hausse de 72 % au cours des 7 derniers jours et de près de 200 % au cours des 30 derniers jours. Cela en fait le meilleur interprète hebdomadaire parmi le top 10.

Le mouvement de prix d’aujourd’hui fait suite à l’annonce que le protocole DeFi Luna Yield et ses plateformes de médias sociaux associées ont tous été supprimés. La nouvelle a été partagée pour la première fois par la rampe de lancement basée sur Solana Financement SolPAD plus tôt vendredi, affirmant qu’ils “ne peuvent toujours pas atteindre Luna Yield”, malgré les tentatives pour comprendre ce qui s’est passé.

SolPAD a expliqué plus en détail la situation dans son propre groupe Telegram vendredi matin, qualifiant en effet l’événement de “rug pull” – une forme d’escroquerie de sortie par les développeurs de DeFi – et disant que “cela a un impact énorme sur les investisseurs et la communauté SolPAD. “

Avec la disparition de l’équipe de Luna Yield, de plus en plus de personnes se méfient et l’appellent une traction de tapis malveillante, certains membres de la communauté Solana lançant même leurs propres enquêtes sur l’affaire. S’il s’agissait effectivement d’un tapis, ce serait le premier du genre sur Solana.

De plus, les soupçons de tirage de tapis se sont encore accrus après que CoinDesk a signalé qu’une source anonyme avait déclaré que 6,7 millions de dollars d’actifs avaient été saisis. « Les fonds sont déjà partis, et aucun moyen de les récupérer […] Ils sont tous passés de SOL à l’éther, puis au service de trésorerie décentralisé de la tornade », aurait déclaré la source.

Les gains massifs observés au cours de la semaine dernière pour SOL sont survenus alors que le réseau Solana a connu une traction accrue dans l’espace des jetons non fongibles (NFT), plus récemment avec le lancement de la “Degenerate Ape Academy” dimanche dernier. Le projet, qui a reçu des critiques pour un lancement qui aurait été « au mieux merdique », a désormais vendu des NFT d’une valeur de quelque 157 700 SOL (11,3 millions de dollars), selon le site de suivi Solanart.io.

