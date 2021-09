Solana redémarre Mainnet, L2 Arbitrum tombe en panne, Ethereum esquive une attaque Reorg

Le concurrent d’Ethereum, plus rapide et moins cher, Solana Network, a connu une autre “instabilité intermittente” mardi.

Contrairement au 2 septembre, lorsque la version bêta de Solana Mainnet a subi une dégradation des performances entraînant une réduction temporaire du débit du réseau pendant environ une heure, cette fois, cela a pris plusieurs heures.

On dirait un épuisement des ressources similaire à celui d’il y a une semaine. Ce qui est une inondation de file d’attente de redirecteur. Les 2/3 de ces correctifs venaient d’être marqués dans la version 1.6.23. Juste besoin de quelques jours pour les faire tremper avant de les libérer 😭 – Anatoly Yakovenko (@aeyakovenko) 14 septembre 2021

Mercredi, la blockchain Solana a recommencé à fonctionner correctement après que la communauté des validateurs Solana a redémarré avec succès la version bêta de Mainnet après une mise à niveau vers la 1.6.25.

« Les dapps, les explorateurs de blocs et les systèmes de support se rétabliront au cours des prochaines heures, date à laquelle toutes les fonctionnalités devraient être restaurées », a tweeté Solana Status le 15 septembre.

Le 14 septembre, Solana Status a d’abord noté que la version bêta du réseau principal connaissait une instabilité intermittente.

Il a ensuite été constaté que le problème était dû à un « épuisement des ressources » qui a entraîné un déni de service. Alors que les ingénieurs travaillaient à une résolution, les validateurs se préparaient également à un redémarrage potentiel si nécessaire.

mieux maintenant que quand c’est un milliard d’utilisateurs – Anatoly Yakovenko (@aeyakovenko) 14 septembre 2021

Les tiers qui valident les transactions sur la blockchain ont ensuite choisi de coordonner un redémarrage du réseau, et la communauté a commencé à préparer une nouvelle version.

Plus tard, l’équipe a partagé que la blockchain a en fait rencontré une forte augmentation de la charge de transaction, qui a culminé à 400 000 TPS (transactions par seconde). À titre de comparaison, Ethereum ne peut gérer qu’environ 30 transactions par seconde.

Au fur et à mesure que les transactions inondaient la file d’attente de traitement, le manque de hiérarchisation des messages critiques pour le réseau a provoqué le début du bifurcation du réseau. Ce fork a ensuite entraîné une consommation excessive de mémoire, provoquant la déconnexion de certains nœuds.

“Les ingénieurs de l’écosystème ont tenté de stabiliser le réseau, mais sans succès”, a-t-il ajouté.

Nous n’en sommes encore qu’aux premiers jours de la construction de blockchains rapides et évolutives. Des problèmes peuvent survenir. Pouvoir à @aeyakovenko et à l’équipe Solana alors qu’ils effectuent un redémarrage. – Emin Gün Sirer🔺 (@el33th4xor) 14 septembre 2021

Cependant, ce n’est pas seulement Solana (SOL) qui a connu une mauvaise journée, la solution Ethereum de couche 2, Arbitrum, est également tombée en panne, et quelqu’un a tenté une attaque de réorganisation de bloc avec une fausse preuve de travail (PoW) sur Ethereum ( ETH).

Aujourd’hui, Arbitrum a partagé son rapport de panne dans lequel il a noté que le protocole était hors ligne pendant environ 45 minutes. Sa cause première était un bogue qui bloquait les séquences lorsqu’il recevait une très grande rafale de transactions sur une courte période de temps.

“Les fonds n’ont jamais été menacés, mais la soumission de nouvelles transactions s’est arrêtée pendant le temps d’arrêt”, a-t-il ajouté. Le problème a depuis été identifié et un correctif a été déployé.

⚠️ L’arbitrage est en panne ⚠️ Pas de blocage pendant 18 minutes pic.twitter.com/MwoI864Gif – defiprime (@defiprime) 14 septembre 2021

Pendant ce temps, sur Ethereum, une attaque ratée a réussi à tromper quelques nœuds et à publier une chaîne d’environ 550 blocs qui avaient un PoW invalide. Au lieu de suivre les règles du réseau, ces blocs ont été créés à volonté et diffusés sur le réseau.

Alors que la plupart des nœuds ont rejeté les blocs, un petit pourcentage de nœuds exécutant Nethermind, un client Ethereum, est passé à la fausse version.

Mais comme la blockchain principale dépassait la longueur de la version alternative de la blockchain avec les faux blocs, tous les nœuds affectés sont revenus sur la blockchain principale, et “aucune attention immédiate” n’a été requise de la part des opérateurs de nœuds.

“Une autre grande démonstration de la façon dont la diversité des clients rend Ethereum plus fort”, a déclaré Marius Van Der WijdenVan, développeur d’Ethereum.

