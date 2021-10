Solana s’apprête à atteindre un nouveau record alors qu’Ethereum a encore du jus dans le réservoir – Crypto Analyst

Un analyste et commerçant de crypto-monnaie populaire décrit la voie à suivre pour les plates-formes de contrats intelligents Solana (SOL) et Ethereum (ETH).

L’analyste de crypto-monnaie connu sous le pseudonyme de Smart Contracter dit à ses 173 800 abonnés sur Twitter que SOL est sur le point d’atteindre un nouveau record après une période d’accumulation.

“Sol ATH [all-time high] bientôt anonyme. Cette nouvelle accumulation ne durera pas éternellement.

Solana, la cinquième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, se négocie à 158 $ au moment de la rédaction, selon CoinGecko.

Plus tôt cette semaine, Smart Contracter a prédit que Solana pourrait augmenter de plus de 100 % par rapport au dollar américain (SOL/USD) et au Bitcoin (SOL/BTC) après avoir mis fin à la quatrième vague de sa tendance haussière à cinq vagues.

« [Wave] quatre bas très proches d’être mis sur SOL/BTC à mon avis. Le même plus bas sur la paire USD déjà mis et juste dans certains HTF [high timeframe] ré-accumulation. Le prochain mouvement plus haut sera > 100 % [in my opinion]. «

Source : entrepreneur intelligent/Twitter

Smart Contract utilise la théorie des vagues d’Elliott, une approche d’analyse technique qui prédit l’évolution future des prix en suivant la psychologie des foules qui a tendance à se manifester par vagues. Selon la théorie, la quatrième vague est la dernière phase de correction avant que l’actif ne lance la dernière vague de son cycle.

Dans le cas de l’ETH, Smart Contracter affirme que la principale plate-forme de contrats intelligents ne s’est pas encore essoufflée après avoir retiré sa résistance diagonale à 3 500 $.

« Mouvement solide. Je pense qu’il y a encore du jus dans le réservoir.

Source : entrepreneur intelligent/Twitter

Ethereum se négocie à 3 785 $ au moment de la négociation, selon CoinGecko.

L’analyste crypto surveille également de près Ethereum dans sa paire Bitcoin (ETH/BTC). Selon Smart Contracter, ETH/BTC se prépare actuellement à passer à 0,12 BTC (7 355 $), ce qui représente un potentiel de hausse de près de 100 % par rapport à sa valeur actuelle de 0,062 BTC, d’une valeur de 3 800 $.

« Là [are] les gens qui pensent réellement que l’ETH/BTC a l’air baissier.

Source : entrepreneur intelligent/Twitter

Vérifiez les derniers titres de l’actualité



