Solana se hisse à la 6e place, selon un analyste : « C’est officiel. $ SOL est devenu parabolique »

Mardi 7 septembre, alors que le jeton $ SOL de Solana poursuivait sa montée rapide et furieuse dans le tableau de la capitalisation boursière, même les analystes les plus optimistes ont été contraints d’augmenter leurs objectifs de prix, l’un expliquant comment le prix $ SOL pourrait atteindre 900 $.

$SOL est le jeton natif de la blockchain Solana. Solana est « un projet open source mettant en œuvre une nouvelle blockchain haute performance et sans permission » qui est maintenu par la Fondation Solana basée à Genève.

Le passage de $SOL à la sixième place intervient quatre jours seulement après avoir fait basculer Dogecoin ($DOGE) pour devenir le septième crypto-actif le plus précieux par capitalisation boursière. Cette fois, la victime était XRP, ce qui lui-même s’est très bien comporté ces derniers jours.

L’analyste crypto “Crypto Godfather” a déclaré à ses plus de 74 000 abonnés sur Twitter que le prix en $ SOL était officiellement devenu parabolique.

Selon les données de TradingView, sur l’échange de crypto FTX, le prix du $ SOL a fixé le plus haut intrajournalier actuel de 194,56 $ – qui est également le nouveau sommet historique – à 06h38 UTC le 7 septembre. Au moment de la rédaction (07 : 50 UTC le 7 septembre), SOL-USD se négocie autour de 188,20 $, ce qui signifie qu’il a augmenté de 28,68% au cours des dernières 24 heures.

Le populaire analyste crypto “Bluntz” a déclaré à ses plus de 162 000 abonnés sur Twitter que si “Solana Summer” continue et que $ SOL parvient à profiter du genre de rallye que Binance Coin (BNB) a connu plus tôt cette année, alors il pourrait voir $ SOL aller aussi haut comme 900 $.

Bien que cela puisse sembler un prix fou pour $SOL, sur la base du prix actuel de $SOL, cela signifie que le prix de $SOL doit augmenter à 4,8X par rapport à ce qu’il est aujourd’hui, ce qui semble être un défi difficile.

Cependant, il convient de garder à l’esprit que Solana est la blockchain L1 la plus rapide au monde (avec une vitesse estimée entre 50 000 et 65 000 transactions par seconde), elle commence à attirer sérieusement l’attention des investisseurs institutionnels, elle a le plein soutien de FTX et le prodige du PDG d’Alameda Research, Sam Bankman-Fried (alias “SBF”), et il possède un écosystème florissant avec des projets DeFi brûlants tels que Raydium ($RAY) et Sabre ($SBR).

Le $ ETH a actuellement une capitalisation boursière d’environ 450 milliards de dollars tandis que le $ SOL a une capitalisation boursière d’environ 54,2 milliards de dollars, c’est-à-dire que le $ ETH a une capitalisation boursière d’environ 8,3 fois la capitalisation boursière de $ SOL. Donc, si dans les deux prochaines années le prix de $ SOL atteint 8,3 fois le prix d’aujourd’hui, cela le porterait à environ 1560 $. Pour atteindre 1 000 $, $ SOL “seulement” a besoin de 5,3 fois à partir d’ici. Il convient de mentionner à ce stade que $SOL se négociait à 1,51 $ au début de 2021, ce qui signifie que la valorisation de $SOL a augmenté à 125X par rapport à ce qu’elle était à l’époque ; en d’autres termes, le retour sur investissement de Solana (vs USD) au cours de la période cumulée (YTD) est un insensé de 12 363 %.

Soit dit en passant, en parlant de l’échange cryptographique de SBF FTX, Mohit Sorout, partenaire fondateur de Bitazu Capital, a déclaré que le jeton $FTT était entré dans la zone de découverte des prix.

$FTT se négocie à de nouveaux sommets sur les paires btc et usd. Pure découverte des prix 📈📈 – Mohit Sorout (@singhsoro) 7 septembre 2021

Revenant à l’analyste crypto pseudonyme « Bluntz », il a également mentionné que les investisseurs et les commerçants devraient rechercher des gemmes à micro-capitalisation parmi les actifs cryptographiques qui font partie de l’écosystème Solana.

acheter des microcaps d’écosystème SOL répertoriés sur ftx rn est le jeu imo, il y a quelques configurations juteuses là-bas si vous commencez à chercher – Bluntz (@SmartContracter) 7 septembre 2021

L’un des analystes de la cryptographie forcés de rechercher un nouvel objectif de prix pour $ SOL était “The Crypto Dog”, qui a prédit en mai que $ SOL pourrait atteindre 200 $ avant la fin de l’année. Bien qu’il s’agisse d’une assez bonne prédiction, le sommet intrajournalier d’aujourd’hui étant de 194,56 $, il semble qu’il devra considérablement augmenter son objectif de prix de fin d’année.

Quant à l’année prochaine, l’analyste crypto Josh Rager s’attend à ce que Solana connaisse des « plusieurs centaines de sommets » en 2022.

Voici un rappel que vous auriez pu avoir $ SOL sous 20 $ en mai Et maintenant c’est plus de 800% Personnellement, j’insiste trop sur Bitcoin et Ethereum et pas assez sur Solana Nous verrons quelques reculs, mais je pense que Solana est bon pour des centaines de sommets au cours de l’année à venir pic.twitter.com/A9vj0PVxH8 – Rager 📈 (@Rager) 7 septembre 2021

