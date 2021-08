Solana (SOL) bondit de 22% pour atteindre un nouveau record absolu (surveillance du marché) Crypto new media

Bitcoin a continué de s’échanger autour de la ligne de 47 000 $ au cours des dernières 24 heures après avoir chuté à un creux hebdomadaire inférieur à 46 400 $. La plupart des altcoins sont au point mort depuis hier, à l’exception de Solana. SOL a ensuite enregistré un autre record absolu au-dessus de 83 $ après une augmentation à deux chiffres.

Le dernier ATH de SOL

Les pièces alternatives, à l’instar de leur leader, ont perdu d’importants morceaux de valeur au cours des derniers jours. Ethereum, par exemple, est passé d’environ 3 360 $ à moins de 3 100 $. Pour l’instant, il a regagné du terrain et se situe actuellement au-dessus de 3 100 $.

Cardano, qui a récemment atteint des sommets historiques consécutifs et dépassé BTC en termes de mentions sur Twitter, a également considérablement corrigé. Il est légèrement dans le vert depuis hier et se situe à 2,6 $.

Binance Coin, Ripple et Dogecoin ont à nouveau enregistré des pertes mineures, tandis que Polkadot et Uniswap sont légèrement dans le vert.

LUNA a bondi de 9% et a frôlé les 30 $. Néanmoins, Solana a encore une fois volé la vedette et a grimpé de plus de 20% en une journée. En conséquence, SOL a repris sa récente course haussière et a enregistré un autre record historique il y a quelques heures.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Arweave est un autre gain important avec une augmentation de 18% en une journée. En revanche, Decentraland, Dash et XinFin Network ont ​​tous perdu environ 7% de valeur depuis hier.

Malgré les fluctuations, la capitalisation boursière est restée à un peu plus de 2 000 milliards de dollars.

Bitcoin exploite à nouveau 47 000 $

La crypto-monnaie principale a également chuté au cours des derniers jours. Il a atteint un sommet de plusieurs mois au-dessus de 50 000 $ lundi et s’est même maintenu au nord de ce niveau pendant un certain temps.

Cependant, les ours n’ont pas permis d’autres augmentations. Au contraire, ils ont mis la pression sur l’actif et BTC a commencé à se vider assez rapidement. En quelques heures, il a perdu la barre des 50 000 $, continuant à plonger à un creux quotidien de 46 300 $ (sur Bitstamp).

Depuis lors, il a récupéré du terrain et se situait principalement autour de 47 000 $. Pour l’instant, il a récupéré ce niveau et se négocie au-dessus.

Néanmoins, la capitalisation boursière de Bitcoin est toujours inférieure à 900 milliards de dollars, mais sa domination sur les alts a légèrement augmenté pour atteindre un peu plus de 44%.

