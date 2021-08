Solana (SOL) désormais Top 8 dépassant Polkadot (Market Watch) Crypto new media

in

Bitcoin a tenté d’atteindre 50 000 $ une fois de plus au cours des dernières 24 heures, mais il a été rejeté, ce qui l’a poussé vers le sud. La plupart des altcoins sont au point mort, ce qui a permis à SOL de dépasser Polkadot en tant que 8e plus grande crypto-monnaie après une autre augmentation impressionnante et ATH.

Le dernier ATH de SOL l’emmène sur N8

La plupart des pièces alternatives ont eu des performances assez similaires à celles du bitcoin au cours des derniers jours. À ce titre, ils sont restés relativement stagnants à l’échelle quotidienne, malgré la volatilité intrajournalière.

Ethereum, Cardano, Ripple, Dogecoin, Polkadot et Uniswap ont enregistré des pertes mineures. En conséquence, l’ETH se situe à un peu plus de 3 200 $, l’ADA à 2,83 $, le XRP à 1,15 $, le DOGE à moins de 0,30 $, le DOT à 26 $, tandis que l’UNI est à un peu moins de 27 $.

Alors qu’ils ont calé, certains ont profité de l’occasion pour les surpasser et ont couru avec. SOL a atteint un autre sommet historique à 97,5 $ après la dernière hausse. Peut-être encore plus impressionnant, Solana est maintenant devenue la 8ème plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière.

En parlant de records, LUNA a fait de même après une hausse de 16%. L’ATH est maintenant fixé à plus de 36,5 $.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

D’autres gains proviennent d’Arweave (30 %), Bitcoin Gold (20 %), Audius (18 %), NEAR Protocol (14 %), Tezos (13 %), Cosmos (10 %) et Holo (10 %). La capitalisation boursière cumulée de tous les actifs cryptographiques se situe toujours à environ 2 100 milliards de dollars.

24 heures volatiles de Bitcoin

Il y a quelques jours à peine, le bitcoin était tombé à un creux hebdomadaire de 46 300 $ (sur Bitstamp). À ce stade, cependant, les taureaux se sont intensifiés et ont commencé à pousser l’actif vers le nord.

Comme indiqué, cela a entraîné la récupération de plusieurs niveaux consécutifs numérotés, y compris brièvement 49 000 $. BTC a continué de grimper hier et a dépassé les 49 600 $.

Alors que les taureaux se préparaient pour une autre tentative de craquer 50 000 $ pour la deuxième fois en une semaine, les ours sont venus jouer. En fait, ils ont repris le contrôle total de la crypto-monnaie et l’ont poussée vers le sud à un creux quotidien de 48 000 $.

Après avoir perdu près de 2 000 $ de valeur en heures, le bitcoin a rebondi et a récupéré plusieurs centaines de dollars. Néanmoins, il est toujours inférieur à 49 000 $, mais sa capitalisation boursière reste supérieure à 900 milliards de dollars.

BTCUSD. Source : TradingView

