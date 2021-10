Solana (SOL) et UniSwap (UNI) trouvent une place dans le fonds numérique à grande capitalisation en niveaux de gris

Les altcoins occupent une place prépondérante parmi les fonds cryptographiques opérant sur le marché. Selon le dernier développement, Grayscale, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, a ajouté Solana (SOL) et Uniswap (UNI) à son Grayscale Digital Large Cap Fund.

publicité

Cela fait partie du rééquilibrage du portefeuille de Grayscale. Solana (SOL) s’est imposé comme un acteur important dans le top dix des crypto-listes avec un solide rallye au cours des trois derniers mois. D’un autre côté, les bourses décentralisées (DEX) comme Uniswap ont récemment trouvé une forte demande avec des volumes de transactions en hausse de 500% la semaine dernière.

Le fonds Grayscale Digital Large Cap gère à ce jour près de 500 millions de dollars d’actifs. Avec le dernier rééquilibrage, Solana et Uniswap partageront un espace avec d’autres géants comme Bitcoin, Ethereum, Cardano, Chainlink, Litecoin et Bitcoin Cash. Cependant, BTC et ETH dominent ensemble plus de 90 % des avoirs du fonds. S’adressant à Blockworks, Craig Salm, responsable juridique de Grayscale, a déclaré :

« Nous vendrons les composants du fonds existants au prorata de leurs pondérations, puis [put in] Solana et Uniswap. Le fonds est vraiment un excellent moyen pour nos investisseurs qui ne veulent pas faire un pari ciblé sur le bitcoin, l’Ethereum ou un autre actif numérique ; ils veulent juste vraiment une large exposition au marché.

Consolidation avec Altcoins

Avec l’émergence de certains bons projets altcoin comme Solana, le secteur altcoin attire des fonds d’investisseurs en grande quantité. Mis à part l’intérêt de la vente au détail, même les institutions ont investi des sommes importantes dans l’espace altcoin.

Les alternatives Ethereum et les plateformes de contrats intelligents Layer-1 comme Solana, Avalanche, Polkadot et d’autres ont été très demandées. En conséquence, les investisseurs ont commencé à consolider leurs investissements avec de tels altcoins et différents types de thèmes.

Dans le même temps, le thème DeFi est également attrayant pour les investisseurs. Le Grayscale Decentralized Finance (DeFi) Fund permet aux investisseurs de s’exposer à cet espace DeFi qui émerge rapidement.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.