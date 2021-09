Solana (SOL) Intérêt institutionnel dominant, représentant plus de 86% des entrées totales

Solana (SOL)

Solana (SOL) Intérêt institutionnel dominant, représentant plus de 86% du total des entrées

AnTy14 septembre 2021

21Shares, qui a lancé le premier ETP Solana au monde fin juin, a également enregistré les plus gros afflux de tous les fournisseurs. La semaine dernière, Bitcoin a enregistré des entrées dérisoires tandis qu’Ethereum a enregistré des sorties mineures, et la tendance à la diversification des altcoins s’est poursuivie.

Les produits d’investissement en actifs numériques ont enregistré une quatrième semaine consécutive d’afflux.

Fait intéressant, les entrées de Solana ont éclipsé tout autre actif numérique en représentant 49,4 millions de dollars sur les 57 millions de dollars d’entrées totales pour la semaine se terminant le 10 septembre et en restant simplement un « favori parmi les investisseurs ».

La semaine dernière, lors de la chute des prix, le prix de SOL était un pilier, surpassant de 34 % un panier des 10 principaux actifs numériques, après avoir augmenté de 24 % d’une semaine à l’autre. Depuis lors, SOL a atteint un sommet historique d’environ 214 $ depuis cinq jours.

Au moment de la rédaction, la crypto-monnaie à capitalisation boursière de 49,74 milliards de dollars s’échangeait à 167,63 $, en baisse de 22,2% par rapport à l’ATH.

Cette appréciation des prix et ces entrées ont porté l’actif sous gestion (AUM) de Solana à 97 millions de dollars, ce qui en fait le 5ème plus grand de tous les produits d’investissement après Bitcoin (37,2 milliards de dollars), Ethereum (près de 15 milliards de dollars), Multi-Asset (près de 3,36 milliards de dollars) et Binance (437 millions de dollars).

Le PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a également déclaré dans une interview que le concurrent d’Ethereum avait suscité davantage d’intérêt de la part des acteurs institutionnels.

Il a souligné l’intérêt pour les NFT, DeFi et le lancement du flux de données de marché Pyth Network alimentant la popularité de Solana.

“Il y a eu beaucoup plus d’intérêt au niveau institutionnel”, a déclaré Bankman-Fried. “Solana est l’une des seules blockchains à disposer d’une feuille de route à long terme convaincante” qui pourra à terme prendre en charge les utilisations industrielles de la cryptographie, a-t-il ajouté.

Il y a quelques mois, Solana Labs a levé 314,2 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont la société de capital-risque Andreessen Horowitz et Alameda Research de Bankman-Fried.

Pendant ce temps, Bitcoin était principalement stable pour la semaine avec un maigre 0,2 million de dollars d'entrées, tandis qu'Ethereum a vu quelques entrées mineures de 6,3 millions de dollars.

Les volumes de produits d’investissement ont également augmenté de 143% depuis leur plus bas à 3,8 milliards de dollars début juillet. “Cette augmentation des volumes et des entrées indique que les investisseurs commencent maintenant à être plus actifs après le marasme saisonnier de l’été”, a noté CoinShares dans son dernier rapport hebdomadaire sur les flux de fonds d’actifs numériques.

De plus, la tendance à la diversification s'est poursuivie parmi les investisseurs avec d'autres altcoins enregistrant également des entrées à savoir Cardano, multi-actifs, XRP et Polkadot totalisant respectivement 3,5 millions de dollars, 3,2 millions de dollars, 3,1 millions de dollars et 1,7 millions de dollars.

En ce qui concerne les fournisseurs, Grayscale n’a enregistré aucun flux au cours de la semaine dernière, et ce mois-ci, le même que Bitwise, avec ses flux YTD à un peu plus de 41,8 milliards de dollars, toujours en tête avec une grande marge.

Purpose, qui a été le premier à lancer un FNB Bitcoin au Canada, ainsi qu’un FNB Ether et CoinShares XBT ont été les seuls à avoir enregistré des sorties de 45,5 millions de dollars et 24,7 millions de dollars, respectivement.

21Shares, anciennement Amun, a enregistré les plus gros afflux de 75 millions de dollars pour la semaine. Étant donné que fin juin, le fournisseur de produits d’investissement basé en Suisse a lancé le premier produit négocié en bourse (ETP) Solana au monde sous le symbole «ASOL», il est logique qu’il enregistre le plus d’afflux.

