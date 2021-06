Solana (SOL) lance Million Fund avec ROK Capital pour se développer sur le marché coréen

Solana (SOL)

Solana (SOL) lance un fonds de 20 millions de dollars avec ROK Capital pour se développer sur le marché coréen

La Fondation Solana et ROK Capital libèrent un fonds commun de 20 millions de dollars pour améliorer les développements basés sur Solana sur la blockchain Solana. Selon un communiqué de presse adressé à BEG, le fonds ciblera spécifiquement l’implication de la Corée du Sud dans le développement de Solana et des applications de la région.

Annoncé jeudi, le fonds vise à booster l’adoption de la blockchain Solana rapide et low-cost et à augmenter le développement d’applications décentralisées sur les blockchains. La Corée du Sud, en particulier, a été un leader mondial dans l’adoption des crypto-monnaies, d’où la distribution du fonds dans la région, a déclaré le représentant de la République de Corée dans le communiqué. Il ajouta,

“En développant l’écosystème Solana en Corée, nous espérons accroître la sensibilisation et l’adoption d’applications décentralisées sur l’écosystème Solana, ainsi qu’encourager et incuber les équipes locales à s’appuyer sur Solana.”

Le financement espère lancer l’infrastructure de Solana s’étendant à divers secteurs, notamment les marchés Web3, NFT et de la finance décentralisée (DeFi).

Le fonds est également soutenu par un cabinet de conseil en blockchain, FactBlock, et l’accélérateur coréen, DeSpread. Selon le communiqué, plusieurs entreprises en Corée, dont Mercurial Finance, Synthetify, Symmetry et Parrot, ont déjà reçu un financement de ROK Capital.

Plus tôt en janvier, la Fondation Solana s’est associée à Coin98 Ventures pour lever un fonds de 5 millions de dollars pour les développeurs DeFi d’Asie du Sud-Est s’appuyant sur Solana.

Solana/USD SOLUSD

36.1607-$0.68-1.87 %

Volume 1,19 bVariation -0,68 $Ouvert36,1607 $En circulation 272,64 mMarket CAP 9,86 b

Lujan Odera

