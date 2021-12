Solana (SOL) pointe vers un rebond de 20%

La reprise des prix qui s’est amorcée depuis hier a entraîné des gains notables pour Solana (SOL/USD). Le jeton semble maintenant prêt pour une tendance haussière de 20% après s’être remis d’une chute en dessous de 150 $.

Les taureaux Solana mènent le marché dans sa reprise, le jeton ciblant actuellement des niveaux supérieurs à 200 $. L’Ethereum Killer (ETH / USD) est l’un des principaux gagnants parmi les 10 premières crypto-monnaies.

Solana vise 200 $

Le plus bas hebdomadaire de Solana est de 151 $ et il est tombé à ce plus bas local après une récession générale du marché. Cependant, l’action actuelle des prix indique que SOL reçoit un soutien crédible et que les taureaux donnent au jeton une chance de faire un fort rallye.

Au cours des dernières 24 heures, le prix de Solana est passé de 157 $ à 180 $ actuellement, soit un gain de près de 10 %. Sur la base de cette action sur les prix, Solana peut augmenter de 20% et atteindre le prochain objectif à court terme de 212 $.

Cependant, pour que SOL réalise cette tendance haussière, il doit surmonter le premier obstacle à 186 $, le prix auquel le SMA de 100 jours et le niveau de retracement de 50 % se croisent. L’autre obstacle se formera à 191 $, le SMA de 21 jours.

Si Solana continue de subir une pression d’achat importante, elle pourrait dépasser l’objectif à court terme de 212 $ et viser son plus haut historique de 259 $. Cependant, pour avancer vers un nouveau sommet historique, SOL doit faire face à une autre résistance majeure à 227 $, le niveau de Fibonacci de 78,6%.

Solana pourrait également glisser vers un support à 170 $

À la baisse, SOL pourrait également chuter en cas d’augmentation des ordres de vente. Dans ce cas, le jeton retestera vers une résistance immédiate à 170 $. L’autre niveau de support critique est à 161 $, le plus haut du 7 octobre.

Dans cet esprit, il est également essentiel de noter que la blockchain Solana se remet d’une attaque par déni de service distribué (DDoS) qui s’est produite jeudi de la semaine dernière. La perturbation qui a résulté de cette attaque a coïncidé avec une tendance à la baisse du marché global, provoquant les baisses majeures de SOL. La récupération du réseau pourrait également être une récupération importante pour le jeton natif.

