Solana ($SOL) Powered DEX reçoit une injection de capital de 18 $

Récemment, Orca ($ORCA), un échange décentralisé (DEX) construit sur la blockchain Solana, a annoncé un tour de financement de série A de 18 millions de dollars dirigé par certains des plus grands investisseurs de l’industrie.

Selon un rapport de Decrypt, Orca a récemment clôturé un tour de table de 18 millions de dollars de série A dirigé par Polychain, Placeholder et Three Arrows Capital. Jump Capital, Sino Global Capital, Collab+Currency, DeFiance Capital, Zee Prime, Coinbase Ventures et Solana Capital figuraient parmi les autres investisseurs à participer au tour de table.

Orca, qui a été lancé en février, s’appelle « l’AMM la plus simple, la plus rapide et la plus conviviale sur Solana ». Kyle Davis, co-fondateur de Three Arrows Capital, a qualifié le DEX d’« ajout essentiel » à l’écosystème Solana.

Le rapport affirme que l’équipe d’Orca a l’intention d’utiliser le nouveau financement pour continuer à développer sa plate-forme du « teneur de marché automatisé (AMM) le plus efficace en termes de capital et de convivialité) de l’écosystème Solana. “

Grace “Ori” Kwan, co-fondatrice d’Orca, a déclaré à Décrypter,

Nous travaillons sur un contrat intelligent qui permettra des transactions plus efficaces en capital (dérapage inférieur) par rapport à notre contrat intelligent actuel, même avec le même montant de liquidité.

Le rapport Decrypt mentionne également qu’Orca a réussi à se distinguer des autres DEX en incorporant des outils de trading conviviaux, tels que le « Fair Price Indicator » et le « Magicbar ».

📣 Quelque chose de magique s’est échoué sur https://t.co/YSX6dPWmNN ! ?? Les échanges sur un DEX standard peuvent prendre 7️⃣ clics ou plus. Ne serait-il pas plus facile si vous pouviez simplement… taper ? ⌨️ Présentation de Magicbar : le moyen le plus simple d’échanger sur @solana ! ☀️ Nous espérons que vous l’aimerez autant que nous pic.twitter.com/Ui7IPXhHvP – Orque ️ (@orca_so) 8 juin 2021

Chris Burniske, partenaire de Placeholder, a déclaré à Decrypt qu’Orca est “réactif et abordable” pour les utilisateurs, tout en faisant de l’expérience d’investissement une expérience amusante et “gaie”.

Selon les données de Defi Llama, Orca a actuellement environ 740 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) sur sa plate-forme ; c’est 500 millions de dollars de plus que le chiffre de TVL il y a à peine neuf jours.

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

Crédit d’image

Image parCsaba Nagy de Pixabay