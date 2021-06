Solana (SOL) : qu’est-ce que la crypto SOL ? Que sont les prévisions de prix SOL ?

Apparemment, l’effet Coinbase est toujours une réalité dans le monde de la cryptographie. En effet, pour les investisseurs en Solana (CCC :SOL-USD) et la crypto SOL, les nouvelles d’aujourd’hui que Solana négociera officiellement sur le Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) est une très bonne chose en effet.

Source : Shutterstock

Plus il y a de liquidité, mieux c’est pour les crypto-monnaies. Et avoir la possibilité de négocier SOL sur une autre bourse donne aux investisseurs une autre raison de détenir cet altcoin.

En effet, le trajet que Solana a effectué ces derniers temps avec sa liste Coinbase est celui qui a causé beaucoup de confusion. Solana devait initialement être cotée sur Coinbase fin mai. Cependant, des problèmes techniques ont empêché la cotation et repoussé le lancement de Coinbase de Solana de près d’un mois.

Ce matin, Solana était enfin disponible sur la plateforme Coinbase. En conséquence, cette pièce de monnaie numérique a suscité un intérêt démesuré. Beaucoup peuvent se demander ce que l’avenir peut réserver à SOL à partir d’ici.

Voyons ce que pensent les experts de la direction que prend SOL.

Prédictions de prix pour SOL Crypto

Pour référence, le prix SOL actuel est de 39,04 $, au moment de la rédaction.

DigitalCoinPrice répertorie les objectifs de prix 2021, 2023, 2025 et 2028 pour SOL à 57 $, 78,59 $, 115,67 $ et 170,28 $, respectivement. De plus, Coinpedia suggère que SOL pourrait se négocier dans la fourchette de 34,91 $ à 40 $ cette année. Au cours des cinq prochaines années, le site estime qu’un objectif de 212,08 $ pourrait être réalisable. WalletInvestor répertorie un objectif de cours sur un an et sur cinq ans de 127,58 $ et 483,57 $, respectivement.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.