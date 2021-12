Solana (SOL) se retire pour soutenir à 170 $ après une fausse évasion

Les ours Solana (SOL / UDS) se remettent en action après une fausse percée. Le jeton a réussi à passer des plus bas hebdomadaires de 151 $ à 185 $. Cependant, il n’a pas été en mesure de maintenir ces sommets et montre maintenant des signes de recul aux niveaux précédents.

Solana est l’un des plus grands perdants du top 10. Il est en baisse de plus de 7% pour atteindre le prix actuel de 170 $ au moment de la rédaction.

Solana teste à nouveau le support

Le premier support majeur pour SOL est à 170 $ et il se négocie actuellement dangereusement à ce prix. Si le SOL tombe en dessous de ce point, les ours entreront en action et d’autres pertes commenceront à s’accumuler.

Si SOL tombe encore en dessous de 170 $, l’autre support critique est de 162 $. Rester au-dessus de ce niveau pourrait soutenir un nouveau rallye haussier. Cependant, s’il échoue et pousse vers le bas, une vente massive à l’échelle du marché pourrait effacer ce que SOL a accompli la semaine dernière.

Les traders à court terme ont déjà réalisé des bénéfices après que SOL a atteint des sommets hebdomadaires de 185 $ aujourd’hui. La récession causée par la tendance baissière générale a créé une situation dans laquelle les acheteurs n’entrent plus sur le marché et les vendeurs abandonnent leurs avoirs.

A la hausse, la tendance baissière du marché pourrait bientôt être épuisée et le marché commencera à accumuler des bénéfices. Dans ce cas, SOL pourrait viser 200 $. Cependant, une trajectoire à la hausse constante des prix SOL vers un sommet historique de 244 $ ne se produira que si le marché global s’inverse et entre dans une course haussière.

Melania Trump lance la plateforme NFT à Solana

Les baisses de jetons de SOL surviennent malgré l’approbation de cette blockchain par l’ancienne première dame américaine Melania Trump. Il a annoncé qu’il introduirait une plate-forme pour les jetons non fongibles (NFT) qui serait basée sur la blockchain Solana. Les NFT vendus sur cette plate-forme coûteront 1 jeton SOL pour chacun. Alors que la nouvelle a suscité une légère excitation concernant la croissance de Solana en ce qui concerne les NFT, le jeton n’a pas réussi à maintenir les tendances haussières liées à cela, comme il l’a fait en août avec le lancement de l’académie des singes dégénérés.

