Solana (SOL) tire plus de 100x en 2021, atteignant le sommet pour combattre Ethereum

La star du marché des crypto-monnaies en ce moment est le concurrent d’Ethereum, Solana, qui imprime des bougies vertes depuis huit semaines consécutives.

Ce qui a été encore plus intéressant, c’est l’évolution des prix de cette semaine, qui a encore une fois montré la résilience de SOL et à quel point les gens sont impatients de posséder cet actif crypto.

Mardi, le jour du crash flash, SOL a atteint un nouveau record historique à environ 195 $, pour tomber à 134 $ quelques heures plus tard sur l’échange de crypto-monnaie FTX. Ce crash s’est inversé instantanément alors que SOL retournait à son ATH.

Dès le lendemain, l’actif cryptographique a atteint un nouveau sommet à 216 $ et, au moment de la rédaction, se négocie un peu moins de 182 $.

Au début de cette année, SOL valait à peine 1,5 $ et est jusqu’à présent l’un des plus gros gagnants du marché de la cryptographie, dont les rendements dépassent déjà 100 fois l’année en cours.

Solana ou Ethereum ? – Mike Tyson (@MikeTyson) 9 septembre 2021

Avec une capitalisation boursière de 54,16 milliards de dollars, Solana est la 6ème plus grande crypto-monnaie visant à prendre la place de BNB, dont la capitalisation boursière est de 64,5 milliards de dollars, puis Tether (USDT) à 69,7 milliards de dollars, et en 3ème place est Cardano (ADA) avec un marché plafond de 80,6 milliards de dollars.

Compte tenu des attentes du marché et des prévisions de prix pour SOL, qui s’élèvent à 500 $ par SOL d’ici la fin de l’année, il sera très facile pour l’actif crypto d’y parvenir.

“Les cycles de croissance de Solana semblent imiter ceux d’Ethereum (ETH) et de Binance Coin (BNB), et la projection de 500 $ pourrait s’avérer conservatrice pour la pièce”, Greg Waisman, co-fondateur et COO de Mercuryo, dit dans une interview.

Quant à son plus grand concurrent Ethereum, il s’agit de la deuxième plus grande crypto-monnaie après Bitcoin avec une capitalisation boursière d’environ 412 milliards de dollars et son jeton ETH se négociant à 3 400 $. Beaucoup de ceux qui ont raté le bateau ETH voient SOL comme une opportunité de faire les choses en grand de la même manière que l’ETH a été vu pour ceux qui ont raté Bitcoin (BTC).

Solana est la première menace crédible pour Ethereum imo – Bunny Girl (@0xbunnygirl) 9 septembre 2021

Le fait que Solana soit une version plus rapide et moins chère d’Ethereum, ce qui est d’une grande valeur étant donné que ce dernier est aux prises avec des frais extrêmement élevés, qui montent en flèche lors d’une activité intense et finissent par faire payer les petits utilisateurs, cela peut attirer une foule beaucoup plus grande qu’il a déjà commencé avec les NFT.

“Solana a un écosystème en pleine croissance, des projets y sont construits et il a énormément bénéficié de la manie qui règne dans les NFT”, a déclaré Antoni Trenchev, co-fondateur du prêteur crypto Nexo.

Ethereum est en fait encore une fois encombré, ce qui coûte 10 $ pour effectuer un simple transfert ETH, mais en même temps, les frais sont élevés car plus de personnes utilisent le réseau qu’il ne peut en gérer. Alors que les L2 offrent une solution avec l’ouverture récente d’Arbitrum au public, comme l’a noté Delphi Digital, « ils commencent tout juste à décoller ».

Pendant ce temps, la croissance peut également être observée dans la valeur totale bloquée dans Solana, qui a bondi à 8,74 milliards de dollars contre moins de 1 milliard de dollars il y a deux mois, mais bien sûr, elle est loin des 152 milliards de dollars d’Ethereum.

Bienvenue @IAmSteveHarvey 👀🐵🔥❣️ https://t.co/foNUo8Yw1h – SolanaMonkeyBusiness (@SolanaMBS) 8 septembre 2021

Si cela ne suffit pas, Solana a le soutien du PDG de FTX, Sam Banman-Fried, qui dirige la scène de la cryptographie en 2021 grâce à l’échange cryptographique en croissance rapide FTX, à la société de commerce quantitatif Alameda Research, aux efforts de marketing et aux œuvres caritatives.

“Cela devient trop important pour être ignoré et offre une solution de contrat intelligent différente à Ethereum”, a déclaré à Bloomberg Jonathan Cheesman, responsable des ventes en vente libre et institutionnelles chez FTX.

Outre Alameda Research de Bankman-Fried, Solana bénéficie également du soutien du géant du capital-risque Andreessen Horowitz, de Polychain Capital et de CoinShares.

“Les principaux acteurs du secteur, tels que FTX et Jump, reconnaissent son potentiel”, a déclaré Alexandra Clark, agente de vente chez GlobalBlock, courtier en actifs numériques basé au Royaume-Uni. “Non seulement cela, mais l’incursion du réseau dans les NFT avec Solanart, le marché construit sur la blockchain SOL, a joué un rôle déterminant dans la hausse du prix de l’altcoin”, a-t-elle déclaré.

