Solana souffre d’une panne majeure, affirme que les attaques DDoS sont à blâmer

Solana (SOL / USD) est un réseau de blockchain en pleine croissance et l’une des alternatives à Ethereum lorsqu’il s’agit de différentes plateformes de développement. Cependant, le projet a récemment subi une panne majeure de 17 heures qu’il a subie la semaine dernière, sans aucune indication que quelque chose comme cela est sur le point de se produire.

Alors que la communauté a rapidement commencé à spéculer sur ce qui se passait, le projet a annoncé dans un article de blog qu’il avait subi des attaques DDoS majeures ciblant un IDO détenu par un autre projet, le Grape Protocol.

L’IDO a été menée sur un DEX basé sur Solana appelé Raydium, à 12h00 UTC mardi dernier. Peu de temps après, le projet a commencé à voir une quantité croissante d’activité de bots au sein du réseau. Bien qu’il n’ait pas été difficile d’identifier la source des problèmes que la plate-forme a commencé à ressentir, l’arrêt de l’activité indésirable était une toute autre affaire.

L’attaque comportait une charge de transaction de 400 000 par seconde. Cela a conduit à une augmentation illimitée des demandes de transfert et à de lourds verrous de ressources. En raison de sa conception, le réseau a vu un nombre croissant de diverses propositions de fourches automatiques.

Pendant ce temps, les validateurs de réseau du projet ont commencé à échouer les uns après les autres parce qu’ils manquaient de mémoire, et le réseau est tombé en panne pendant 17 heures d’affilée, commençant le 14 septembre et revenant en ligne le 15 septembre.

Une impressionnante collaboration communautaire a ramené le réseau en 18 heures.

Il faut aussi dire que la reprise s’est faite grâce à la collaboration des meilleurs ingénieurs Solana et de plus de 1 000 validateurs, qui ont réussi à passer un hard fork après avoir également reçu le soutien de 80% des jalonneurs actifs au sein du réseau.

C’est un excellent exemple d’un effort coordonné au sein d’une communauté très bien organisée et solidaire qui ne serait pas possible dans de nombreux autres écosystèmes. Mais heureusement, le réseau a été corrigé, mis à jour et restauré 18 heures après le crash.

Le message a conclu en ajoutant que la communauté continue d’enquêter sur le problème et de travailler sur l’autopsie technique pour trouver la racine du problème, le rapport devant être publié une fois l’enquête terminée.

