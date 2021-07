Solana va lancer des pools de participations, comment cela va permettre des récompenses ⋆ Crypto new media

La Fondation Solana a annoncé des Stake Pools pour augmenter la sécurité du réseau, promouvoir la résistance à la censure et récompenser les détenteurs de SOL dans le processus. L’annonce a été faite via leur compte Twitter officiel.

Le programme Stake Pool a été activé via un processus de gouvernance en chaîne, comme l’a déclaré la Fondation Solana. Tout détenteur de SOL peut participer au processus via SolFlare, un portefeuille non dépositaire qui permet aux utilisateurs de se connecter à ce réseau.

Les détenteurs de jetons SOL peuvent gagner des récompenses et aider à sécuriser le réseau en jalonnant des jetons à un ou plusieurs validateurs. Les récompenses pour les jetons jalonnés sont basées sur le taux d’inflation actuel, le nombre total de SOL jalonnés sur le réseau et la disponibilité et la commission (frais) d’un validateur individuel.

Le programme a été lancé pour augmenter la capacité du réseau à résister aux perturbations ou aux attaques, a déclaré la Fondation Solana. Cette capacité est partiellement mesurée en regardant la « superminorité », le plus petit nombre de validateurs capables de lancer une attaque réussie.

Ainsi, les Stake Pools agissent comme des incitations pour les utilisateurs à placer leurs fonds SOL entre des validateurs indépendants, a précisé l’annonce. Au fur et à mesure que la répartition des enjeux augmente, la sécurité du réseau augmente également.

Solana est déjà l’un des réseaux les plus résistants à la censure (notre groupe de superminorité en compte actuellement 16), mais la Fondation Solana peut faire encore plus pour augmenter la répartition des participations.

Comment gagner des récompenses tout en sécurisant Solana

Lorsqu’un utilisateur jalonne son jeton SOL, ceux-ci sont répartis sur « un plus grand nombre de validateurs ». Ensuite, les utilisateurs gagnent des jetons pour les délégants représentés par le montant déposé, comme indiqué ci-dessus, ainsi que des récompenses pour le jalonnement.

Les récompenses peuvent être utilisées dans d’autres applications de finance décentralisée (DeFi), a déclaré la Fondation Solana. Par exemple, dans le teneur de marché automatisé Raydium ou le sérum d’échange décentralisé (DEX).

Le système de pool de mise est composé de 3 acteurs principaux : le gestionnaire, capable de gagner et de mettre à jour la taxe, le jalonneur, capable d’ajouter et de supprimer des validateurs à un pool et de rééquilibrer la mise, et les utilisateurs, ceux qui fournissent le SOL pour un piscine de mise. La Fondation Solana a déclaré :

(…) le pool de mises ne traite que des mises totalement actives. Les dépôts doivent provenir de mises entièrement actives et les retraits renvoient un compte de mise entièrement actif. Cela signifie que les gestionnaires de pool de mises, les joueurs et les utilisateurs doivent être à l’aise avec la création et la délégation de mises, qui sont des opérations plus avancées que l’envoi et la réception de jetons SPL et SOL.

Les participants au pool de participation pourront bénéficier d’incitations supplémentaires s’ils répondent à l’un des 3 critères, a déclaré la Fondation. Premièrement, s’ils lancent un pool de participation d’ici le 30 août 2021, promouvant une définition de la résistance à la censure. Ces managers seront éligibles à une récompense de 100 SOL.

S’ils ont également atteint 100 000 SOL de dépôt dans leur pool, ils recevront une subvention de 200 SOL ou une subvention de 1 000 SOL s’ils ont atteint 1 000 000 de SOL mis en jeu.

Au moment de la rédaction, SOL se négocie à 27,01 $ avec une perte de 2,9% dans le graphique journalier.

SOL avec de petites pertes dans le graphique journalier. Source : SOLUSDT Tradingview