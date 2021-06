Solana vise à lever 450 millions de dollars pour lutter contre la suprématie d’Ethereum

Comparer

Solana, une pièce de monnaie et une preuve de participation compatibles avec un contrat intelligent, vise à lever 450 millions de dollars lors d’un cycle de financement qui a été lancé en mars dernier. L’écosystème Solana, qui est soutenu par Sam Bankman-Fried, fondateur et PDG de la bourse de produits dérivés FTX, utiliserait ces fonds pour assumer la suprématie d’Ethereum dans l’écosystème Defi.

Solana va lever 450 millions de dollars dans un tour de table

Solana, la pièce de preuve de participation soutenue par FTX, vise à lever 450 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement qui devait se clôturer mais a été étendu en mars, selon un rapport Decrypt. Le point de vente, citant des sources anonymes, affirme que la pièce avait affecté beaucoup moins d’argent dans un cycle de financement plus restreint, mais a trouvé un capital important intéressé à soutenir le projet.

Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation du montant d’argent levé par Solana, ces fonds seraient utilisés pour inciter les développeurs à construire et à mettre en ligne leurs projets existants. Le projet fait partie d’un groupe de crypto-monnaies appelées “ethereum killers”, qui cherchent à imiter les fonctionnalités de ce projet tout en améliorant les performances et les taux.

Solana prétend être techniquement supérieur à Ethereum et propose de traiter jusqu’à 50 000 transactions par seconde. Le projet a connu une popularité croissante en raison de ses frais de transaction très bas et de l’utilisation de sa plate-forme de jetons par la bourse FTX, qui permet les dépôts et les retraits de ce réseau. L’année dernière, le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a choisi de construire l’échange décentralisé Serum de la société au-dessus de la blockchain Solana plutôt que sur le réseau Ethereum en raison de ces avantages.

‘Ethereum Killers’ – Un de plus sur la pile

Alors que Solana est l’un des réseaux les plus impressionnants visant à remplacer Ethereum, avec divers projets basés sur le défi le choisissant comme chaîne, ce n’est en aucun cas le seul. Avalanche, un autre projet similaire lancé l’année dernière, s’est également hissé au sommet des rangs de ces « tueurs d’éthereum », prétendant être encore meilleurs, permettant aux utilisateurs de créer des sous-réseaux, avec des performances plus élevées et une finalité plus rapide.

Même Cardano, une plate-forme fondée par le fondateur d’Ethereum, Charles Hoskinson, présente maintenant ses capacités de plate-forme intelligente et a suscité un intérêt considérable dans la communauté crypto. Toutes ces chaînes se battent pour obtenir une sorte de support stable avant qu’Ethereum ne parvienne à résoudre ses problèmes de mise à l’échelle. Heureusement pour eux, le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a annoncé que la mise à l’échelle via le sharding ne serait probablement pas mise en œuvre avant la fin de 2022.

Que pensez-vous du tour de table actuel de Solana ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

