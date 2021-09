Solana, XRP et Cardano mènent des pertes alors que 91% de tous les « longs » crypto ont été liquidés

in

Les commerçants de crypto étaient dans un lundi matin difficile alors qu’ils se sont réveillés avec des pertes en pourcentage à deux chiffres sur le marché. Les altcoins à grande capitalisation comme Solana, XRP et Cardano ont perdu des millions de dollars de leurs capitalisations boursières respectives, tandis que Bitcoin et Ethereum ont perdu respectivement 6% et 7% au moment de la publication.

Selon les données de CryptoSlate, Solana s’est échangé à -12% par rapport aux sommets d’hier, Cardano à -7% et XRP à -8%. Terra (LUNA) a chuté jusqu’à -11%, Algorand (ALGO) à -13% et Theta (THETA) à -11%.

Vider toutes les cryptos ?

Les « liquidations » se produisent lorsque les commerçants empruntent des capitaux excédentaires auprès de maisons de courtage/d’échanges (c’est-à-dire « sur marge » ou de contrats à terme) pour placer des paris plus importants sur les actifs qu’ils négocient.

Ils paient des frais fixes pour ce faire, tandis que les bourses clôturent ces positions à un prix prédéterminé, lorsque la garantie du trader est égale à la perte sur cette position. Une telle opération est alors dite liquidée.

Les données de l’outil d’analyse Bybt montrent que 620 millions de dollars ont été liquidés au cours des 24 dernières heures seulement. Parmi ceux-ci, Bitcoin a représenté plus de 220 millions de dollars de liquidations, suivi d’Ethereum à 126 millions de dollars.

XRP a enregistré 45 millions de dollars de liquidations, tandis que Solana, EOS, Cardano et Avalanche ont suivi avec respectivement 26 millions de dollars, 14 millions de dollars, 13 millions de dollars et 10 millions de dollars de liquidations.

Un nombre impressionnant de 91 % de tous les traders liquidés étaient « longs » sur le marché, ce qui signifie qu’ils avaient pris des positions en pariant sur des prix d’actifs plus élevés. Seuls 52 millions de dollars de shorts ont été liquidés.

Image via Bybt.

La centrale à terme Bybit, connue pour ses traders dégénérés, a supervisé 249 millions de dollars avec des liquidations, le plus parmi tous les autres échanges cryptographiques. Binance, OKEx et FTX ont suivi avec 135 millions de dollars, 117 millions de dollars et 76 millions de dollars.

Au total, 139 753 commerçants ont été liquidés, le plus gros ordre de liquidation ayant eu lieu sur le commerce Bybit-Bitcoin d’une valeur de 7,17 millions de dollars. Au moment de mettre sous presse, Bitcoin semble s’être stabilisé au niveau de prix de 45 500 $. Mais comme pour tout ce qui concerne la cryptographie, cela peut ne pas signaler la fin de la baisse.

