Solar Ash pour PS5 Review : le patinage est beaucoup plus frais dans un trou noir

En tant qu’amateur passionné de jeux indépendants, je suis toujours à la recherche de quelque chose d’unique ou de différent dans le monde du jeu vidéo. Donc, quand un jeu comme Solar Ash sort, promettant l’opportunité de patiner dans un paysage de rêve d’un autre monde à votre guise, vous savez que je devais juste essayer.

Développé par les mêmes personnes derrière Hyper Light Drifter, Solar Ash est une plate-forme d’aventure pour PS5, PS4 et PC qui met fortement l’accent sur le mouvement et la fluidité des combats. Vous incarnez Rei, une Voidrunner en quête pour sauver sa planète d’un énorme trou noir connu sous le nom d’Ultravoid qui aspire des mondes entiers et détruit tout sur son passage. Rei et son peuple croient qu’ils peuvent avoir une technologie qui peut sauver leur planète d’être anéantie par l’Ultravoid : le Starseed. Pour ce faire, vous patinez et faites du parkour dans un monde magnifiquement rendu. Tout est incroyable, jusqu’à ce que le flux s’arrête brutalement.

Avis sur cendre solaire :

Cendre solaire

En bout de ligne : Solar Ash a l’air et se sent génial à jouer – quand cela fonctionne. Quand ce n’est pas le cas, c’est une expérience frustrante.

Le bon

De superbes niveaux de conception Des visuels magnifiques et stylisés Une histoire intéressante et mystérieuse Une excellente bande-son

Le mauvais

Un flux interrompu et un élan perdu conduisent à des combats de boss incroyablement frustrants Des problèmes occasionnels peuvent sembler répétitifs

Avis de non-responsabilité : cet examen a été rendu possible grâce à un code d’examen fourni par Annapurna Interactive. La société n’a pas vu le contenu de la critique avant de la publier.

Cendres solaires : le bon

Source : Annapurna InteractiveCategory GameNameXXX Titre Solar Ash Développeur Heart Machine Éditeur Annapurna Interactive Genre Plateforme/Action PlayStation Version PlayStation 4 et 5 Taille du jeu 6,5 Go Durée de jeu 5 à 10 heures Joueurs Unique PlayStation Now Pas de prix de lancement 40 $

Traverser le monde de Solar Ash est l’un des principaux attraits du jeu grâce à l’accent mis sur le mouvement et l’élan. Rei peut marcher/flotter quand elle en a besoin, mais vous passerez le plus clair de votre temps à patiner partout, car c’est beaucoup plus rapide et donne au jeu son éclat mécanique unique. Il y a des rails à broyer, des bâtiments à escalader et des îles flottantes à traverser pendant que vous vous efforcez d’éradiquer les vestiges qui dominent l’Ultravoid. Rappelant Mirror’s Edge avec ses styles de parkour, Solar Ash est génial à jouer une fois que vous avez une bonne tête de vapeur.

Vous êtes également armé d’un bouclier corporel et d’une capacité d’attaque de base, mais vous n’en aurez guère besoin contre les ennemis plus petits et facilement évitables. Cependant, vous devrez éventuellement éliminer certains boss appelés Remnants, et quand il s’agit d’eux, le mouvement et le flux sont durement cuits sur le chemin de la victoire. Solar Ash présente des boss vraiment monstrueux un peu comme Shadow of the Colossus, dans lequel vous vous battez contre le corps massif du boss, en pointant aux points faibles où vous le pouvez jusqu’à ce que vous les abattiez enfin.

Au-delà de la mécanique, un attrait évident du jeu est son esthétique douloureusement cool. Des graphismes audacieux et moins poly avec des couleurs néon saturées donnent vie au monde de l’Ultravoid de manière spectaculaire. Il n’est pas difficile de perdre votre temps avec bonheur à simplement patiner et profiter du festin visuel que Solar Ash a à offrir. Les conceptions des personnages et des créatures placent solidement le jeu sur le territoire de la science-fiction, mais les paysages oniriques confèrent un élément fantastique et surréaliste à l’atmosphère.

Il n’est pas difficile de perdre votre temps avec bonheur à simplement patiner et profiter du festin visuel que Solar Ash a à offrir.

Cette qualité de rêve est soutenue par une bande-son franchement excellente; un mélange stellaire de synthés dissonants et l’accompagnement orchestral occasionnel. La musique qui joue avec les boss est particulièrement mémorable et aide à avoir beaucoup d’impact derrière l’échelle grandiose que vous êtes censé ressentir en abattant ces mastodontes.

J’ai aussi adoré regarder l’histoire se dérouler, mais vous devrez vraiment chercher pour découvrir les plus grands mystères qui se cachent dans les profondeurs de Solar Ash. Il y a des enregistrements de collection dispersés dans l’Ultravoid laissés par d’autres Voidrunners, dont beaucoup étaient des amis de Rei. La découverte de ces caches résout une autre petite couche de mystère et procure également à Rei un nouveau morceau d’armure. Certaines de ces caches sont cependant sérieusement bien cachées, alors soyez prêt à explorer beaucoup si vous voulez toutes les trouver.

Cendres solaires : le mauvais

Source : Annapurna Interactif

Malheureusement, le mouvement qui rend Solar Ash si unique est également le plus gros problème que j’ai eu avec le jeu. Une fois que vous vous êtes familiarisé avec une section de la carte, vous pouvez patiner et enchaîner un joli flow sans trop souvent casser votre foulée. Cependant, lorsque vous êtes nouveau dans une région et que vous souhaitez explorer, l’arrêt et le départ du patinage à la marche semblent guindés et lents. C’est absolument exaspérant de voir soudainement votre flux interrompu par des sauts manqués et des ennemis voyous.

C’est assez terrible quand votre flux est interrompu par des mécanismes qui sont durs dans le jeu – en particulier avec les boss

Ce même début et cet arrêt sont également évidents avec les patrons, qui suivent un format de frappe trois fois pour être vaincu. Le plus gros problème que j’ai ici est que frapper avec succès le point faible d’un boss vous renvoie au sol, ce qui signifie que vous devez redimensionner complètement et tout recommencer, même si ce que vous avez fait était bien. Cela rendait les boss répétitifs et j’en ai fini par en avoir marre et j’ai mis le jeu en mode facile juste pour pouvoir les contourner plus rapidement et revenir aux bonnes parties du jeu.

Je pourrais également avertir les gens de donner à Solar Ash quelques patrons pour se réchauffer. Je n’étais certainement pas convaincu par l’expérience des deux premiers niveaux, mais au troisième j’avais vraiment l’impression d’avoir enfin compris le déroulement du jeu, l’histoire commençait à s’accélérer et les choses devenaient enfin intéressantes. C’est un début lent, mais continuez et vous vous retrouverez, espérons-le, plus fortement investi comme je l’ai fait.

Solar Ash : Faut-il y jouer ?

Source : Annapurna Interactif

3,5 sur 5

En fin de compte, je recommanderais Solar Ash aux joueurs plus ouverts d’esprit. Son accent sur le mouvement, ses graphismes audacieux et son histoire plus pensive pourraient rebuter certaines personnes, mais Solar Ash est un choix solide pour le joueur ennuyé à la recherche de quelque chose de nouveau. Ceux qui recherchent un jeu inédit vont probablement passer un bon moment avec Solar Ash, malgré ses imperfections. Il ne figurera probablement pas parmi les meilleurs jeux de 2021, mais Solar Ash fait un travail remarquable en s’engageant et en exécutant son concept.

Cendre solaire

En bout de ligne : La mécanique lourde de mouvements peut parfois sembler un peu guindée et répétitive, mais une fois que vous avez atteint votre rythme dans Solar Ash, le jeu est génial à jouer.

