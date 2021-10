Solar Ash reporté à décembre

Annapurna Interactive et Heart Machine ont annoncé un report de Cendre solaire.

Initialement prévu pour le 26 octobre, le jeu de plateforme d’action à la troisième personne en 3D arrivera à la place sur PC et PlayStation le 2 décembre.

Selon Heart Machine, le studio veut jouer « pour briller », il a donc besoin de plus de temps pour obtenir les derniers éléments de finition et les corrections de bugs dans le jeu. L’annonce a également mentionné que la pandémie mondiale a également joué un rôle dans le retard.

Développé par le studio qui vous a apporté l’excellent Hyper Light Drifter, dans Solar Ash, vous incarnez un Voidrunner qui parcourt les biomes dans l’espoir de sauver votre monde natal d’un trou noir.

Vous devrez utiliser votre vitesse et votre agilité pour couvrir de grandes distances et utiliser d’autres outils qui vous aideront à descendre en rappel à travers les lacunes et les espaces verticaux. Vous pouvez également surfer sur les nuages ​​et utiliser des rails pour atteindre « de plus grandes hauteurs et des enclaves secrètes ».

Au fur et à mesure que vous progressez, vous rencontrerez des dangers qui s’intensifient et s’intensifient au fur et à mesure que vous explorez. Vous rencontrerez également de grandes créatures situées dans l’Ultravoid qui détiennent la clé pour poursuivre votre quête et sauver le monde.

Solar Ash sera disponible sur PC via Epic Games Store et sur PS4 et PS5.