Solar Ash sortira sur PC, PS4 et PS5 en octobre

Par Stéphany Nunneley

29 juillet 2021 20:47 GMT

Annapurna Interactive et Heart Machine ont annoncé une date de sortie pour Solar Ash.

Sortie sur PlayStation 4 et PlayStation 5, ainsi que sur PC via Epic Game Store le 26 octobre Cendre solaire est un jeu de plateforme et d’action à la troisième personne en 3D rempli de villes englouties, d’étagères aquatiques, de zones de lave dangereuses, et plus encore.

Développé par le studio qui vous a apporté Hyper Light Drifter, dans le jeu, vous incarnez un Voidrunner qui parcourt les biomes dans l’espoir de sauver votre monde natal d’un trou noir.

Heureusement, vous disposez de la vitesse, de l’agilité et d’autres outils qui vous aideront à parcourir de vastes distances en rappelant les lacunes et les espaces verticaux. Vous pouvez également surfer sur les nuages ​​et utiliser des rails pour atteindre “de plus grandes hauteurs et des enclaves secrètes”.

Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous rencontrerez des dangers plus importants qui s’intensifient en défi et s’intensifient au fur et à mesure que vous explorez. Ensuite, il y a les plus grandes créatures situées dans l’Ultravoid que vous affronterez, qui détiennent la clé pour continuer votre quête et sauver le monde.

