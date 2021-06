Solar Body demande l’intervention du Centre dans la mauvaise gestion de l’appel d’offres d’UP

Déclarant que les développeurs ont tenu à mettre en œuvre le projet et ont donc accepté la demande de l’UPNEDA de prolonger la période de validité de l’offre pour lui permettre de délivrer les LoI, la lettre indique que la validité actuelle des EMD est jusqu’au 30 juin 2021.

La National Solar Energy Federation of India (NSEFI), une organisation faîtière des acteurs de l’énergie solaire en Inde, a attiré l’attention du ministre de l’électricité de l’Union RK Singh sur les défis auxquels sont confrontés les développeurs solaires dans l’Uttar Pradesh, où les offres garanties ont été annulées sans « raison valable ».

Cherchant l’intervention du ministre pour demander au gouvernement de l’Uttar Pradesh de se rétracter de la lettre envoyée par l’UPNEDA aux développeurs leur indiquant que les offres sont devenues infructueuses, la lettre demande à son bureau d’ordonner au gouvernement de l’État d’émettre à la place les lettres d’intention (LoI) pour le enchérisseurs ayant remporté l’enchère inversée.

Dans une lettre au ministre, le président de la NSEFI, Pranav R Mehta, a déclaré qu’une fois le processus d’enchères inversées terminé, la responsabilité incombe à l’agence d’appel d’offres, qui dans ce cas était l’UPNEDA. Conformément à l’appel d’offres, l’UPNEDA a dû émettre les lettres d’intention avant le 15 mai 2020, ce qu’elle n’a pas fait et a plutôt demandé aux développeurs de prolonger les délais de validité de la période d’offre.

Déclarant que les développeurs ont tenu à mettre en œuvre le projet et ont donc accepté la demande de l’UPNEDA de prolonger la période de validité de l’offre pour lui permettre de délivrer les LoI, la lettre indique que la validité actuelle des EMD est jusqu’au 30 juin 2021.

« Il est très erroné de la part de l’UPNEDA de conclure qu’aucune mesure n’a été prise par nos membres pour la prolongation de la période de candidature. Il n’y a aucun fondement à la déclaration de l’UPNEDA qui dit que nos offres sont devenues prescrites et infructueuses parce que nous n’avons pris aucune mesure, alors que c’est l’UPNEDA dont l’inaction a conduit à cela », indique la lettre, ajoutant que les offres sont valides et pas susceptible d’être annulé ou expirer simplement parce que l’UPNEDA n’a pas rempli sa part des obligations en vertu de la DP.

Déclarant que bien que l’UPNEDA ne puisse pas annuler unilatéralement l’offre à ce stade, la lettre indique que des actions comme celle-ci ne feront que ternir l’image du pays sur la scène internationale et affecter les investissements étrangers.

“Cette incertitude entravera non seulement les IDE dans le secteur, mais rendra également les investisseurs étrangers prudents envers tous les investissements dans le secteur de l’électricité, ce qui affectera le parcours et les objectifs de l’Inde en matière d’énergie renouvelable”, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.