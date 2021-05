Solar Make-in-India a besoin d’une stratégie à long terme

Les décideurs peuvent tirer trois leçons majeures de l’expérience chinoise.

Par Anurag Panda et Abhishek Malhotra

Pour renforcer Make-in-India pour le secteur solaire, le Centre a récemment annoncé un programme d’incitation liée à la production (PLI) pour la fabrication solaire avec un budget de Rs 4500 crore sur cinq ans. Des droits de douane de base de 25% sur les cellules et de 40% sur les panneaux seront également prélevés sur les panneaux importés à partir d’avril 2022. Ces mesures font suite à une série d’efforts au cours de la dernière décennie pour établir la fabrication nationale de panneaux solaires. Cependant, plusieurs problèmes demeurent, notamment un marché intérieur volatil et des capacités d’innovation industrielle faibles.

Les panneaux solaires sont produits en série, où les faibles coûts sont obtenus grâce à des économies d’échelle, à des facteurs d’utilisation de capacité élevés et à l’optimisation des processus de fabrication. Les principaux fabricants chinois tels que Jinko Solar et Trina Solar disposent d’installations de fabrication d’une capacité supérieure à 10 GW. Les fabricants indiens auront besoin de temps pour atteindre leur échelle, développer leur savoir-faire de fabrication et devenir compétitifs à l’échelle mondiale. Pour rattraper leur retard, ils devront dépendre d’un marché intérieur important et stable au cours des prochaines années.

Cependant, le marché indien des panneaux solaires a été confronté à des vents contraires. Le déploiement annuel de l’énergie solaire photovoltaïque a culminé en 2017, à plus de 9 GW, et a stagné depuis, tombant à 3 GW en 2020, grâce à la pandémie. À court terme, les risques du marché intérieur devront être traités, notamment le risque de contrepartie, la renégociation des accords d’achat d’électricité et les difficultés d’acquisition de terrains. La fabrication de panneaux solaires est une industrie en évolution rapide. Les équipements de fabrication peuvent devenir obsolètes en 2 à 5 ans. Pour garantir que le secteur électrique indien bénéficie de la performance continue des panneaux et de l’amélioration des coûts, une feuille de route à long terme pour atteindre la frontière technologique mondiale est nécessaire.

La domination de la Chine résulte de plusieurs mesures de politique publique. Premièrement, le gouvernement chinois a fourni des intrants de fabrication subventionnés tels que l’électricité et la dette, ciblant progressivement ses subventions vers les fabricants capables d’atteindre l’échelle et l’efficacité. Deuxièmement, la tarification agressive des panneaux solaires à des marges bénéficiaires minces a été rendue possible par l’intégration verticale progressive de la chaîne de valeur. Troisièmement, les fabricants ont développé leur savoir-faire lié aux processus de fabrication grâce à la R&D interne et à l’apprentissage en interagissant avec des fournisseurs d’équipements de production d’Allemagne, de Suisse et des États-Unis.

Les décideurs peuvent tirer trois leçons majeures de l’expérience chinoise. Premièrement, des objectifs périodiques devraient être fixés pour la capacité de l’usine, le facteur d’utilisation de la capacité, l’efficacité des modules, le prix et les investissements en R&D. L’attribution des subventions devrait être subordonnée à la réalisation de ces objectifs, ce qui inciterait les entreprises à innover en permanence. Deuxièmement, les incitations à la fabrication de cellules et de modules devraient être complétées par des mesures visant à développer un écosystème de fabrication pour l’ensemble de la chaîne de valeur. Cela devrait être fait de manière progressive, en commençant par la fabrication des cellules et des modules, et en encourageant progressivement la fabrication locale de plaquettes, de lingots et de silicium polycristallin. Troisièmement, les incitations à la fabrication devraient être complétées par des incitations à la fois pour la R&D industrielle et la R&D collaborative internationale, permettant aux entreprises d’atteindre la frontière technologique. Historiquement, la fabrication de panneaux solaires a été très compétitive. Aucune entreprise – et, jusqu’à récemment, aucun pays – n’a été en mesure de conquérir une part de marché élevée sur une période prolongée. S’il est relativement facile d’importer des équipements de production clés en main et de mettre en place une usine de fabrication, le développement et le maintien d’un avantage concurrentiel seront un processus lent et incertain nécessitant d’énormes subventions publiques à long terme et comportant de graves risques.

Pour faire face aux risques, nous devons être clairs sur les objectifs de la politique. Si l’objectif est une électricité propre, abondante et bon marché, les panneaux solaires doivent simplement être achetés là où ils sont les moins chers (c’est-à-dire en Chine). Si l’objectif est la création d’emplois, le déploiement d’installations photovoltaïques décentralisées et sur les toits doit être priorisé, puisque les emplois en aval représentent près de 75% de l’emploi dans l’industrie. Si la priorité est la localisation stratégique des chaînes d’approvisionnement, les incitations à la fabrication devraient être subordonnées à des objectifs périodiques, assortis de délais, réalistes et à long terme qui visent à rendre l’industrie nationale compétitive à l’échelle mondiale. En outre, des investissements devraient être faits dans un portefeuille diversifié de technologies telles que les batteries lithium-ion, les électrolyseurs pour l’hydrogène vert et les technologies d’efficacité énergétique dans le cadre de la stratégie industrielle verte de l’Inde.

Panda est boursière postdoctorale et Malhotra est professeur adjoint, IIT Delhi

