Solares a battu Bezana 1-0 à domicile

06/06/2021 à 23:40 CEST

le Solaire gagné 1-0 contre Bezana lors du match qui s’est déroulé ce samedi au Solaire. le Solaire Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Barquereño. Du côté des visiteurs, le Bezana il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui castro dans son fief et le Torina à l’extérieur, 3-0 et 1-2 respectivement. Avec cette défaite, le Bezana a été placé en sixième position à la fin du match, tandis que le Solaire est septième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période, l’équipe ancestrale a marqué un but, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Parro peu avant la fin, plus précisément en 88. Finalement, la confrontation s’est terminée avec un score de 1-0 au tableau d’affichage.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Solaire a donné accès à Antoine, Parro, William, Chienne Oui Gadi pour Mandicute, Seule, Aaron Besoy, Pablo Raba Oui Bada, Pendant ce temps, il Bezana a donné accès à Espagne, Toto Oui Setien pour Fernandez, Raul Marin Oui Miguelin.

Au cours des 90 minutes du jeu, un total de quatre cartes ont été vues. le Solaire a dû faire face à la sanction de Pablo Raba Oui Bada avec un carton jaune et l’expulsion de Mandicute d’un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Bustillo.

Avec ce résultat, le Solaire il obtient 28 points et le Bezana avec 29 points.

Le lendemain le Solaire sera mesuré avec le Revilla, tandis que l’équipe de Bezaniego jouera son match contre le Football Barréda.

Fiche techniqueSolaire:Samperio, Pablo Zurita, Fernandez, Pablo Raba (Perrazo, min.71), Bada (Gadi, min.77), Pepo, Victor, Crespo, Aaron Besoy (Guillermo, min.57), Mandicute (Antonio, min.45) et Sola (Parro, min.57)Bézana :Silvestre, Diez, Diego Bárcena, Marcos, Raúl Marín (Toto, min.67), Jairo, Bustillo, Fernández (Espagne, min.53), Saez, Fernández (Espagne, min.53) et Miguelín (Setien, min.71 )Stade:SolaireButs:Parro (1-0, min. 88)