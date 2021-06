Solares remporte les trois points après avoir battu Revilla (0-6)

13/06/2021 à 22:04 CEST

le Revilla et le Solaire ils se sont rencontrés lors du dernier match de la deuxième phase de la troisième division, qui s’est terminé sur un résultat de 0-6. le Revilla est venu avec l’intention de remporter une autre victoire après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-3 à castro. Du côté des visiteurs, le Solaire a remporté son dernier match 1-0 à domicile dans la compétition contre Bezana. Avec cette défaite, le Revilla est resté en huitième position après la fin du match, tandis que le Solaire est cinquième.

La rencontre a commencé de façon positive pour lui Solaire, qui a débuté en Croisière à travers un peu de Frisé à 19 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe visiteuse a augmenté grâce à un but de Pepo dans la minute 32, il a établi le 0-2. Ensuite, les visiteurs ont marqué à nouveau avec un nouveau but de Frisé, réalisant ainsi un doublé à 35 minutes pour établir le 0-3 pour le Solaire. Il a ajouté à nouveau l’ensemble ancestral, ce qui a augmenté le score d’un peu De la source à 39 minutes, terminant ainsi la première mi-temps sur le score de 0-4.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Solaire, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Antoine à la 67e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui a pris ses distances en mettant le 0-6 grâce à un but de Chienne au bord de la fin, en 86, concluant le duel avec un score de 0-6 à la lumière.

Des changements ont été apportés aux deux équipes pendant le match. Les joueurs de la Revilla qui sont entrés dans le jeu étaient González, Gagner, Estebanez, Gil et La gauche remplacement Ibrahim, Javi sainz, marron, Castaneda Oui Castanedo, tandis que les changements dans le Solaire Ils étaient Aaron Besoy, Antoine, Diego Valdès, Miguel Oui Chienne, qui est entré pour fournir Parro, Pepo, De la source, Pablo Raba Oui Frisé.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Revilla (Ibrahim Oui Pièces). Il a également donné un carton rouge à l’équipe locale, ce qui a conduit à l’expulsion de Pièces (2 jaunes). L’équipe visiteuse a laissé le jeu sans cartes.

Avec ce résultat, le Revilla reste avec 22 points et le Solaire il monte à 31 points.

Fiche techniqueRevilla :Pablo Esteve, Allende, Castanedo (gauche, min.68), Mirones, Salas, Castaneda (Gil, min.52), Javi Sáinz (Gañan, min.45), Peña, Ibrahim (Gonzalez, min.45), Garcia et Pardo (Estebanez, min.45)Solaire:Jony, Pablo Zurita, Fernandez, Pablo Raba (Miguel, min.68), Parro (Aaron Besoy, min.55), Bada, Pepo (Antonio, min.63), Guillermo, Victor, Crespo (Perrazo, min.68) et De La Fuente (Diego Valdés, min.66)Stade:CroisièreButs:Crespo (0-1, min. 19), Pepo (0-2, min. 32), Crespo (0-3, min. 35), De La Fuente (0-4, min. 39), Antonio (0- 5, min. 67) et Perrazo (0-6, min. 86)