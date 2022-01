Solari applique en Amérique les valeurs apprises au Real Madrid

01/06/2022 à 19:57 CET

L’Argentin Santiago Solari Il a affirmé ce jeudi qu’il applique les valeurs apprises lors de son passage au Real Madrid, dont il était joueur, entraîneur et dont il se considère comme un ambassadeur, dans son travail d’entraîneur de l’Amérique mexicaine.

« J’applique les valeurs inhérentes au football, effort, capacité d’exceller, patience, persévérance et d’autres faciles à nommer, mais difficiles à maintenir au quotidien comme discipline, humilité et celle que j’essaie toujours de mettre en valeur, gratitude« , a-t-il déclaré en conférence de presse.

Solari, 45 ans, a signé pour le Real Madrid en 2000 et en cinq saisons en tant que footballeur merengue, il a disputé 209 matchs et marqué 22 buts.

Il a remporté deux ligues espagnoles, une Ligue des champions européenne, une Coupe du monde des clubs et deux Supercoupes d’Espagne et une européenne.

Après sa retraite en tant que footballeur, Solari s’est formé en tant que stratège au Real Madrid, dans lequel il a dirigé dans des catégories inférieures jusqu’à la première équipe, qu’il a menée pour remporter la Coupe du monde des clubs en 2018.

Depuis 2021, Solari commande les Eagles of America, avec qui il débutera ce vendredi dans son troisième tournoi mexicain en visitant Puebla le premier jour de Clausura 2022.

« Nous affrontons le nouveau tournoi avec beaucoup d’enthousiasme, une énergie renouvelée, le désir de commencer et de profiter du football, un sport passionnant qui, j’espère, ne devra pas s’arrêter en raison de cas de COVID-19 », a-t-il déclaré.

Solari a souligné que son effectif est épuisé puisqu’en plus des cinq joueurs qui ont quitté l’équipe, il en a sept autres hors de circulation, dont trois testés positifs au coronavirus, et ses renforts, le Chilien Diego Valdés et le Mexicain Jonathan dos Santos, ils ne sont pas prêts à jouer.

« Nous sommes heureux et excités par l’année qui commence, mais nous manquons de jambes à ce début. Nous devons nous rattraper avec enthousiasme et compétitivité », a-t-il commenté.

Solari joue sa permanence en tant qu’entraîneur des Aigles dans la Clausura, puisque lors de ses deux premiers tournois, il a été éliminé en quart de finale et a perdu la finale de la Ligue des champions de la Concacaf contre Monterrey.

Les résultats sportifs de Solari lors de sa première année en Amérique ont été classé par la directive comme « à oublier » et ils mettent même en danger leur permanence dans le club.

« Nous laissons l’analyse du passé aux nostalgiques. Nous affrontons cette année avec un enthousiasme renouvelé et faisons de notre mieux. L’année dernière, nous avons fait preuve d’une grande capacité de travail », a déclaré Solari.