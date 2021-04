Solari félicite Gio dos Santos pour son travail

06/04/2021 à 03:33 CEST

Gio dos santos Il a été un joueur fondamental pour l’Amérique cette saison. Le joueur formé à La Masía a connu de nombreux moments difficiles et depuis son arrivée au Mexique, il a été très critiqué par les médias aztèques.

Cette saison, le volant a connu une certaine renaissance depuis son arrivée Santiago Solari à Coapa.

Le but de Dos Santos a contribué à donner à l’Amérique la victoire sur Necaxa et a maintenu l’équipe à la deuxième place du tableau avec 31 points. Sa performance n’est pas passée inaperçue par l’entraîneur argentin. Cela a mis en évidence ce que le joueur a travaillé pour gagner l’opportunité qu’il a reçue aujourd’hui.

Pour cette raison, l’entraîneur américain a considéré que clôturer le match en défendant son avantage faisait partie du jeu.

« Il a marqué un but qui définit le jeu et était dirigé, je ne me souviens pas beaucoup de ce genre. Giovani a bien travaillé depuis notre arrivée, il est passé de moins en plus, il a raté quelques semaines d’entraînement à cause d’une commotion cérébrale. » Il a du mal à sortir et Mettant son talent au service de l’équipe, il est entré parce qu’il méritait d’entrer, il a dû définir le jeu comme Viñas ou Roger Martínez l’ont fait à un autre moment. Cela parle bien de sa prédisposition & rdquor;, il a souligné.

L’équipe azulcrema affrontera mercredi Olimpia du Honduras et disputera deux matchs clés qui mesureront leur potentiel lorsqu’ils affronteront Tigres et Cruz Azul lors des deux prochaines dates de Liga MX.