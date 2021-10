soldat afghan qui a assassiné 3 soldats australiens libérés est un accord d’échange de prisonniers avec | Monde | Nouvelles

L’ancien soldat de l’Armée nationale afghane, nommé sergent Hekmatullah, a tiré sur Lance Cpl. Stjepan ‘Rick’ Milosevic, Pvt. Robert Poate et le sapeur James Martin alors qu’ils se détendaient dans la base principale australienne de Tarik Kowt, en 2012. L’attaque sanglante en a blessé deux autres et s’est soldée par l’arrestation du soldat voyou au Pakistan à la suite d’une chasse à l’homme de six mois contre l’assaillant.

Cependant, le tueur a été libéré de l’assignation à résidence au Qatar peu de temps après que les forces talibanes ont balayé et revendiqué l’Afghanistan à la suite du retrait des forces américaines et alliées, selon un article de The Australian.

Les responsables de la défense au courant de l’échange n’ont pas divulgué d’informations sur l’échange au public, mais ont informé les proches des soldats tués.

Dans le cadre des négociations de paix en cours entre les États-Unis et les talibans, environ 5 000 prisonniers ont été libérés dans le cadre de l’accord.

Sgt. Hekmatullah s’est envolé de Doha, où il est d’abord resté en résidence surveillée, mais a depuis été libéré.

Ajoutant à la douleur des familles laissées pour compte, on ignore où se trouve actuellement le tueur.

Un porte-parole du gouvernement australien a simplement déclaré : « On ne peut pas vérifier où il se trouve. »

Sentant pour les familles impliquées, le porte-parole a déclaré: « Nous partageons la tristesse des Australiens face à cette issue et offrons à nouveau nos condoléances aux familles et aux proches de nos trois soldats tombés au combat. »

Cela ne laisse aucune assurance quant à savoir s’il frappera à nouveau. Après son arrestation au Pakistan, il aurait déclaré qu’il tuerait à nouveau.

Le sort de six autres prisonniers à haut risque reste également incertain après la transition de pouvoir entre les forces alliées et les talibans.

La veuve du caporal suppléant Milosevic, Kelly Walton, affirme que bon nombre de ses questions concernant le meurtre brutal de son mari sont restées sans réponse.

D’autres réponses n’ont pas non plus été données lorsque Mme Walton a demandé si le tueur avoué était surveillé par des agences ou s’il avait un passeport pour voyager.

Le père du soldat Poate a également déclaré que les responsables de la défense avaient fait preuve d’un « manque général de transparence » sur l’affaire en ne divulguant pas les détails au public.

Un comité sénatorial australien s’adressera aux responsables sur leur connaissance du sergent voyou lundi.

La famille des victimes affirme que les États-Unis auraient dû tuer Hekmatullah lorsque les autorités l’ont repéré en Afghanistan.

Avec les talibans maintenant en charge de l’Afghanistan et les États-Unis en pourparlers avec le gouvernement taliban pour la première fois depuis la retraite, les relations semblent se réchauffer.

Cependant, avec de nombreux partisans des talibans déçus par la vie sous le régime taliban, affirmant que le groupe semble assouplir certaines règles, notamment les droits des femmes et la charia, ont commencé à faire défection et à se regrouper au sein du groupe terroriste Takfiri, IS-K, connu sous le nom de État islamique Khorasan.

Des affrontements ont déjà commencé avec plusieurs attentats suicides dévastateurs qui secouent l’Afghanistan depuis que les talibans ont pris le pouvoir.

Les talibans et l’IS-K étant des ennemis jurés, la tension va augmenter.

Les États de la région craignent que des éléments de l’IS-K ne s’entraînent et se propagent depuis l’Afghanistan, dans toute la région et au-delà, une fois de plus, mettant le personnel militaire étranger en danger de nouvelles attaques ou incidents.