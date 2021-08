Soldes Apple pour la rentrée : offres sur les iPads, MacBooks, AirPods, Apple Watch et plus

Nous rassemblons les meilleures ventes Apple de la rentrée scolaire d’Amazon de ce week-end, qui comprennent des offres fantastiques sur les iPad, les MacBook, les AirPod et l’Apple Watch 6.

Certaines offres mises en évidence d’Amazon incluent les AirPods Pro les plus vendus en stock et en vente pour 197 $ (contre 249 $), une remise massive de 69 $ sur l’Apple Watch 6 et le puissant MacBook Air en vente pour un prix record de 899 $ ( était de 999 $).

Si vous êtes un étudiant à la recherche d’offres sur les tablettes, Amazon propose l’iPad 10,2 pouces en vente au prix le plus bas de 299,99 $ (contre 329 $) et une remise de 60 $ sur l’iPad Air d’Apple.

Découvrez ci-dessous les meilleures offres Apple pour la rentrée scolaire d’Amazon, et gardez à l’esprit qu’il s’agit d’offres à durée limitée, donc si vous voyez un prix, vous aimez, nous vous recommandons d’en profiter maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Offres Apple pour la rentrée

AirPods avec boîtier de charge filaire : 159 $ 119 $ sur Amazon

Économisez 40 $ – Nous ne voyons les prix chuter en dessous de cette position de 119 $ que lors d’événements de vente majeurs comme le Black Friday, mais avant juin, nous étions plus habitués à un prix de 130 $. Cela signifie que vous obtenez toujours une bonne affaire sur les AirPod 2019 standard ici, même s’ils sont tombés à 99 $ auparavant. Vous pouvez également récupérer les AirPod avec étui de chargement sans fil pour 159,98 $ (contre 199 $). Voir l’offre

Apple AirPods Pro : 249 $ 197 $ sur Amazon

Économisez 52 $ – Amazon a de nouveau les AirPods Pro les plus vendus en stock et en vente pour 197 $. Les écouteurs sans fil se sont vendus pendant le Prime Day et ont clignoté en stock et en rupture de stock ces derniers temps, donc bien que ce ne soit pas le prix le plus bas que nous ayons vu, c’est toujours une remise décente et la meilleure offre que vous pouvez trouver en ce moment.

Voir l’offre

iPad 8e génération (32 Go) : 329 $ 299 $ sur Amazon

Économisez 30 $ – Il s’agit d’une offre iPad bien usée à ce jour, car nous voyons cette remise de 30 $ sur le modèle d’entrée de gamme de 8e génération depuis des mois. Cependant, c’est toujours le moins cher que cet appareil ait jamais été, et nous ne nous attendons pas à voir un prix inférieur de sitôt.

Voir l’offre

Apple Watch série 6 (40 mm, GPS) : 399,99 $ 329,99 $ sur Amazon

Économisez 69 $ – Amazon propose l’Apple Watch 6 à un prix record de 329,99 $ lorsque vous appliquez les économies supplémentaires de 16,22 $ à la caisse. La montre intelligente de 40 mm comprend un nouveau processeur S6, une surveillance de l’oxygène dans le sang, une application ECG et un suivi de l’altitude. Veuillez noter que cette offre s’applique au modèle White Sport Band.

Voir l’offre

Apple AirPod Max : 549 $ 519,99 $ sur Amazon

Économisez 29 $ – Nous avons repéré les puissants Apple AirPods Max en vente pour 519,99 $ sur Amazon, soit 10 $ de moins que le prix de vente de la semaine dernière. Les écouteurs supra-auriculaires sont dotés d’une suppression active du bruit pour bloquer les bruits indésirables et offrent jusqu’à 20 heures d’autonomie.

Voir l’offre

iPad Air 4 (64 Go) : 599 $ 539 $ sur Amazon

Économisez 60 $ – Nous avons vu un prix record de 519 $ sur l’iPad Air, mais seulement pendant une très courte période par rapport à Prime Day. Avant cela, ce modèle descendait rarement en dessous de 550 $, ce qui signifie qu’un montant complet de 60 $ est une excellente offre. L’iPad Air 2020 est livré avec 64 Go de stockage et comprend Touch ID, Apple Pay et offre jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Voir l’offre

Apple MacBook Air : 999 $ 899 $ sur Amazon

Économisez 100 $ – Le MacBook Air M1 est retombé à son prix record de 899 $ sur Amazon lorsque vous appliquez le code de coupon supplémentaire de 50 $ à la caisse. L’ordinateur portable de 13 pouces est doté de la puissante puce M1 d’Apple, de 256 Go de stockage, de 8 Go de RAM et offre jusqu’à 15 heures d’autonomie.

Voir l’offre

MacBook Pro M1 (256 Go) : 1 299 $ 1 099,99 $ sur Amazon

Économisez 199 $ – Les offres MacBook touchent également le modèle M1 Pro chez Amazon, avec une remise massive de 1990 $ sur la configuration de 256 Go, qui est le prix le plus bas que nous ayons vu. Vous mettez à niveau vos haut-parleurs et votre micro sur ce modèle, avec également des améliorations de refroidissement supplémentaires sous le capot.

Voir l’offre

Plus d’offres Apple

Vous pouvez acheter plus d’offres avec le meilleures offres AirPod et voir le meilleures offres Apple Watch pas chères.

Vous pouvez également en savoir plus sur les prochaines Les soldes de la fête du travail un événement.