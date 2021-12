Soldes de dernière minute Kate Spade : profitez d’une remise supplémentaire de 40 % sur les styles de vente

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Vous avez terminé de cocher tout le monde sur votre liste ? Eh bien, maintenant il est temps de vous faire plaisir! Kate Spade organise une vente avant les fêtes où vous pouvez profiter d’une remise supplémentaire de 40 % sur les styles de vente en utilisant le code EXTRA40. C’est aussi le dernier jour pour bénéficier d’une livraison en 2 jours. Alors magasinez maintenant si vous voulez obtenir vos cadeaux à temps pour Noël.

Nous avons trouvé des offres vraiment incroyables, dont certaines sont encore meilleures que leur site de vente Kate Spade Surprise ! Par exemple, vous pouvez gagner ce sac à bandoulière apprécié des acheteurs à 278 $ pour seulement 53 $ en ce moment. Vous pouvez même obtenir le grand fourre-tout All Day pour aussi peu que 68 $.

Notre coup de coeur personnel ? L’adorable sac en toile enduite Spade Flower pour seulement 71 $. Une si bonne affaire !

Nous avons rassemblé nos offres préférées parmi la réduction supplémentaire de 40 % de Kate Spade. Découvrez-les ci-dessous.