Soldes de fin d’été Amazon : toutes les meilleures offres sur les téléviseurs, les écouteurs, les ordinateurs portables et plus encore

Amazon dit adieu aux mois chauds avec ses soldes de fin d’été, proposant des remises sur une gamme de téléviseurs, d’écouteurs, d’ordinateurs portables et plus encore. Bien qu’il s’agisse d’offres exceptionnelles, vous trouverez également des réductions de prix importantes sur les gadgets intelligents pour la maison, les meubles d’extérieur et les périphériques de jeu.

Tous nos meilleurs choix de la vente de fin d’été d’Amazon sont ci-dessous si vous préférez ne pas tout faire défiler vous-même. Nous avons mis en évidence quelques offres intéressantes, notamment un prix record pour les écouteurs Sony WF-1000XM3 à 125,49 £ (au lieu de 220 £). Dans le monde des téléviseurs, vous pouvez également obtenir un énorme téléviseur 4K LG 65 pouces pour 599 £ – c’est une économie de 100 £ sur le prix habituel et le moins cher qu’il n’ait jamais été.

Mais il n’y a pas que la technologie haut de gamme où il y a des économies à faire. Il y a l’Amazon Echo Dot (3e génération) pour seulement 21,99 £ (au lieu de 39,99 £). C’est seulement 2 £ de plus que le prix auquel il est tombé pendant le Prime Day.

Pendant ce temps, tous ceux qui recherchent toujours une offre de dernière minute pour la rentrée des classes voudront consulter la gamme de Chromebooks bon marché dans les soldes de fin d’été d’Amazon. La vedette est cet excellent rapport qualité-prix Asus C523NA pour 279,99 £ (au lieu de 399,99 £). Il est livré avec 8 Go de RAM, ce qui est difficile à trouver à ce prix et garantit qu’il fonctionnera bien lorsqu’il sera utilisé pour le travail, la navigation et les tâches quotidiennes générales.

Enfin, pour coïncider avec les soldes de fin d’été, il y a également 30% de réduction sur une sélection de produits d’Amazon Warehouse. Il s’agit du service officiel d’Amazon pour la revente des produits retournés et usagés. Chaque article ici est soumis à un contrôle de qualité avant d’être mis en vente et vous pouvez réaliser des économies considérables sur des articles en boîte ouverte ou remis à neuf.

Sur la vente complète, alors. Vous pouvez accéder aux sections qui vous intéressent le plus juste en dessous ou plus bas sur la page, vous trouverez notre sélection des meilleures offres des soldes de fin d’été Amazon.

Les meilleures offres des soldes de fin d’été sur Amazon

Amazon Echo Dot (4e génération) : 49,99 £ 29,99 £ sur Amazon

Économisez 20 £ – L’Echo Dot de 4e génération d’Amazon bénéficie d’une solide remise de 20 £ lors des soldes de fin d’été. Vous auriez payé 5 £ de moins par rapport à Prime Day, mais en dehors de cela, le haut-parleur intelligent n’a pas été réduit aussi bas depuis mars.

Écouteurs Sony WF-1000XM3 : 220 £ 125,49 £ sur Amazon

Économisez 94,50 £ – Il s’agit d’un prix record pour les principaux écouteurs sans fil de Sony. Offrant certaines des meilleures technologies antibruit du marché et une autonomie impressionnante, il s’agit de l’une des meilleures offres de la vente.

Chromebook Asus C523NA : 399,99 £ 279,99 £ sur Amazon

Économisez 120 £ – Il y a une énorme économie à faire sur ce Chromebook Asus, qui est tombé à un prix historiquement bas. La spécification est idéale comme machine économique pour l’école ou les travaux légers, avec un processeur Intel capable et 64 Go de stockage. Le point culminant est la RAM de 8 Go – que vous ne voyez généralement pas dans les Chromebooks aussi bon marché – et donnera à l’ordinateur portable une amélioration des performances bienvenue.

Téléviseur intelligent 4K LG 65 pouces : 699 £ 599 £ sur Amazon

Économisez 100 £ – Il est rare de trouver un téléviseur 4K de 65 pouces de l’une des marques les plus haut de gamme pour moins de 600 £, donc cet ensemble LG dans les soldes d’été d’Amazon est une excellente affaire. C’est aussi un prix record. Il propose toutes les applications de streaming les plus recherchées dont vous avez besoin pour en faire votre téléviseur principal.

SteelSeries Arctis 3: 89,99 £ 59,99 £ sur Amazon

Économisez 30 £ – SteelSeries est l’un des meilleurs fabricants de casques de jeu et leur Arctis 3 bénéficie d’une bonne remise de 30 £ dans les soldes de fin d’été d’Amazon. Cela ne correspond pas tout à fait à la baisse de prix à 51,99 £ que nous avons vue lors du Prime Day, mais c’est le prochain plus bas que le casque filaire ait été toute l’année.

Ordinateur portable HP 15,6 pouces : 579,99 £ 529,99 £ sur Amazon

Économisez 50 £ – Cet ordinateur portable HP arbore une spécification impressionnante pour le prix qui le rend parfait comme machine à usage général pour le travail et les tâches quotidiennes. Vous disposez d’un processeur Intel i5 rapide et de 8 Go de RAM pour vous assurer qu’il suivra la plupart des travaux, tandis que le stockage SSD ultra-rapide de 512 Go offre beaucoup d’espace pour vos fichiers et photos. Juste un excellent rapport qualité/prix dans l’ensemble.

Manette PS5 DualSense + Spider-Man : Miles Morales : 111,90 £ 79,99 £ sur Amazon

Économisez 32 £ – C’est un bon prix pour une manette PS5 supplémentaire et l’un des meilleurs jeux sur la dernière console de Sony. Lorsqu’ils sont achetés séparément, ces deux produits vous coûteront généralement plus de 100 £ ! Un pack avec Sackboy : A Big Adventure est également disponible.

Batteur sur socle Kenwood kMix : 249 £ 209 £ sur Amazon

Économisez 40 £ – Le mixeur économique de Kenwood est désormais le moins cher depuis le début de l’année dans les soldes d’été d’Amazon. Une excellente option si vous avez choisi la cuisson au cours des deux dernières années et recherchez une alternative moins chère à la gamme KitchenAid.

Rien là-bas ne vous inspire? N’ayez crainte, nous avons rassemblé encore plus des meilleures offres de la semaine sur les ordinateurs portables à petit budget et de nombreuses autres offres de télévision bon marché à considérer.