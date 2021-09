Soldes d’échange Bitcoin en baisse, où vont les fonds ?

Le solde Bitcoin (BTC) sur les échanges est en baisse, au moins depuis quelques semaines, comme le soulignent les données en chaîne de Glassnode. Il semble y avoir une augmentation de la demande de BTC accumulés sur les plateformes de trading, une tendance qui remet en question la destination des fonds.

Bitcoin a connu une année tumultueuse et le solde actuel des échanges a atteint un nouveau creux pluriannuel de 13,0% de l’offre en circulation cette semaine. Ce niveau n’a pas été vu depuis février 2018, où le prix du Bitcoin oscillait autour de 6 000 $ à 10 000 $. Selon Glassnode, le tournant qui a défini la valorisation actuelle du Bitcoin a commencé à la suite du vaste krach boursier de mars 2020, au cours duquel les prix ont été abaissés à 3 800 $.

Le krach de l’époque a également affecté le marché financier traditionnel et a donné à un certain nombre d’investisseurs institutionnels l’impulsion nécessaire pour envisager d’investir dans la première crypto-monnaie. L’adoption par les investisseurs institutionnels a poussé le prix du Bitcoin à un sommet de 64 000 $, avec une cohérence parmi les investisseurs à ce jour.

Solde en pourcentage Bitcoin sur tous les échanges. Source : Glassnode

La tendance actuelle des sorties d’échange Bitcoin reflète également le déséquilibre de la lecture des flux nets d’échange négatifs (sorties) cette semaine, les sorties actuelles de BTC se produisant à un taux de -92 000 BTC/mois. D’après les données de Glassnode, le marché a clairement changé de paradigme après mars 2020, passant d’un régime de domination des entrées nettes d’échange à une domination des sorties.

Alors, où vont les fonds ?

Les échanges de crypto-monnaie sont généralement le principal moyen pour les profanes d’acquérir leurs actifs Bitcoin, et beaucoup utilisent souvent les portefeuilles d’échange pour garder la garde des pièces numériques achetées. Cependant, Glassnode a souligné que la plupart de ces fonds vont dans les portefeuilles des investisseurs.

“Dans l’ensemble, le solde net entre les bourses a continué de baisser à mesure que les entrées observées en mai sont absorbées par le marché et déplacées vers les portefeuilles des investisseurs.”

De plus, le déploiement de services de garde est en augmentation dans tous les domaines. En règle générale, l’utilisation des services de plateformes avec des produits de garde offre un certain niveau de confiance aux investisseurs, car les fonds sont notamment à l’abri de l’exploitation par les cybercriminels. Dans l’ensemble, il y a eu de modestes prises de bénéfices parmi les investisseurs la semaine précédente, une tendance qui a également contribué à la sortie de Bitcoin des plateformes de trading.

