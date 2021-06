Soldes d’été sur Steam, et Sonic Mania et Horizon Chase Turbo gratuitement sur l’Epic Store | Jeux

L’été est là ! Plus de temps libre, beaucoup de chaleur dans la rue… c’est le moment idéal pour profiter des jeux vidéo. Et bien mieux s’ils sont gratuits, ou sont fortement réduits…

Vous avez peut-être attendu des mois pour acheter une carte graphique de jeu, mais l’attente devient plus supportable si vous avez de bons jeux pour passer le temps. le Soldes d’été Steam C’est l’un des événements les plus attendus des joueurs : des dizaines de milliers de jeux jusqu’à 90% de réduction.

Et si vous ne voulez pas dépenser d’argent, le Boutique de jeux épiques vous offre deux grands jeux : Sonic Mania et Horizon Chase Turbo, à télécharger gratuitement.

Une bonne occasion d’augmenter votre collection de jeux, sans dépenser beaucoup d’argent… ou rien. Voyons ce que nous pouvons trouver.

Comme toutes les années, Les ventes de Steam sont massives. Pratiquement tous leurs jeux, à l’exception de ceux qui sont sortis très récemment, sont en vente entre 10 et 90 %. Et ça fait des dizaines de milliers…

Quelques titres proposés qui ont retenu notre attention :

The Witcher 3 – 5,99 € Halo the Master Chief Collection – 19,90 € Battlefield V Definitive Edition – 14,99 € Planet Coaster – 9,49 € Horizon Zero Dawn – 29,99 € Dragon Ball FighterZ – 8,99 € Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 7,49 € Tomb Raider – 2,69 € Et des milliers d’autres…

le Soldes d’été Steam durer jusqu’à 8 juillet, vous avez donc quelques semaines pour faire votre choix. Le plus pratique est de revoir votre Wish List, si vous l’avez. Jetez un œil aux offres sur le site Web de Steam.

Si ces offres ne vous tentent pas, ou s’il n’y a pas de budget, Boutique de jeux épiques vous propose une alternative : deux grands jeux gratuits.

La manie sonique est une réinvention de la Megadrive classique, avec de nouveaux niveaux mais le même style et le même plaisir.

Horizon Chase Turbo C’est aussi un tout nouveau jeu, bien qu’un hommage aux voitures d’arcade classiques.

Jetez un œil à la bande-annonce :

Vous les téléchargez gratuitement, et vous les conservez pour toujours. Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte Epic gratuit, si vous n’en avez pas. Vous pouvez accéder aux jeux gratuitement sur ce site.

Le jeu en streaming ou les abonnements comme le Xbox Gamepass peuvent arriver, mais les magasins qui achètent et téléchargent des jeux ont encore beaucoup à dire.