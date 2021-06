Soldes El Corte Inglés : ce sont les meilleures offres en électronique, informatique et électroménager | La technologie

in

La saison des soldes d’été commence et El Corte Inglés offre des remises allant jusqu’à 50 % sur certains produits technologiques et informatiques.

Les soldes d’été sont déjà arrivés dans de nombreux magasins, dont Le Corte Ingles En plus d’offrir des rabais sur la mode, il propose également des produits technologiques tels que des mobiles, des tablettes, des ordinateurs portables, des périphériques et toutes sortes de produits.

Les magasins ne donnent pas de répit. Après Prime Day et les offres spéciales de magasins tels que Media Markt et PcComponentes, El Corte Inglés s’inscrit désormais également. C’est pourquoi nous allons vous aider avec les meilleures affaires dans cette sélection de produits.

Vous devez vous en souvenir El Corte Inglés offre la livraison gratuite sur plusieurs de ses produits, aussi la possibilité de le livrer rapidement avec votre compte Premium ou encore de choisir la possibilité de le récupérer dans l’un de leurs magasins, aussi bien El Corte Inglés que Supercor, ou de le récupérer sans descendre de voiture avec Clic & Car.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G pour 379 euros

Xiaomi Mi 11 Lite 5G pour 379,90 €

Ce mobile de la famille Mi 11 est arrivé comme une option bon marché et bien équipée. C’est lui Xiaomi Mi 11 Lite, que nous avons pu tester sur ComptuerHoy.com.

Il se distingue par un grand écran FullHD + AMOLED de 6,55 pouces, un processeur Snapdragon 780 avec double 5G et WiFi 6, ainsi qu’une batterie de 4 250 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Cette version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage peut être obtenue chez El Corte Inglés pour seulement 379,90 euros.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite à 299 euros

Samsung Galaxy Tab S6 Lite à 299 euros

Si vous voulez avoir une bonne tablette que vous pouvez utiliser n’importe où, que ce soit pour vous divertir, surfer sur Internet, regarder des vidéos ou même pour travailler ou étudier, jetez un œil à cette Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Il a un bon design, des performances, l’écran est très bon et il comprend également un S-Pen, le stylo numérique pour écrire ou dessiner, sans frais supplémentaires. Ce sont quelques-uns des détails positifs que vous pouvez trouver dans l’analyse de cette Galaxy Tab S6 Lite.

Dans El Corte Inglés, nous le trouvons avec 64 Go de stockage pour 299 euros. Vous pouvez également choisir la livraison gratuite et par tranches de 2 heures.

LG 65NANO816NA pour 799 euros

LG 65NANO816NA pour 799 euros

Si tu étais à la recherche d’une bonne affaire pour changer de Smart TV vous venez d’en trouver un plus moderne et de meilleure qualité. Est LG 65NANO816NA C’est une Smart TV de 65 pouces avec panneau NanoCell.

Obtenez la meilleure qualité d’image avec cette Smart TV avec 4K et HDR 10 Pro, avec un processeur d’intelligence artificielle et un son Ultra Surround. Il utilise le système d’exploitation webOS 5.0 qui est compatible avec près de 99% des applications de streaming, et il est également compatible avec Google Assistant.

Son prix normal est de 1 300 euros, mais dans ces offres d’El Corte Inglés, vous pouvez l’obtenir pour 799 euros.

Montre Huawei GT 2 Pro à 209 euros

Montre Huawei GT 2 Pro à 209 euros

Bien qu’il existe déjà une version plus récente, lancée il y a quelques semaines, cette smartwatch Montre Huawei GT 2 Pro Il devient l’une de ses meilleures offres pour son rapport qualité-prix.

Il dispose d’un écran AMOLED de 1,39 pouces, d’un processeur Kirin A1, de 4 Go de stockage interne, d’un GPS pour enregistrer les itinéraires et les activités sportives que vous pratiquez en extérieur et d’une autonomie de 14 jours en utilisation normale.

Si vous aimez faire du sport ou si vous souhaitez simplement bouger davantage, il dispose de 100 modes d’exercice différents. Il dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque et de niveau d’oxygène dans le sang pour conserver les statistiques de votre corps.

Le plus c’est le prix, seulement 209 euros avec livraison gratuite le jour ou retrait en magasin.

Seagate Expansion 6 To pour 119 euros

Seagate Expansion 6 To pour 119,99 euros

Vous n’avez jamais assez d’espace de stockage sur votre ordinateur ou sur les consoles pour accueillir plus de fichiers, de programmes ou de jeux. C’est pourquoi ces disques durs externes sont si populaires. est Extension Seagate 6 To en est la preuve.

Il a une capacité de 6 To, largement suffisant pour avoir l’une des plus grandes bibliothèques de jeux si vous le connectez à une console, mais aussi pour l’utiliser sur votre ordinateur ou comme archive de films et séries que vous avez stockées à divers endroits .

Il dispose d’une connexion USB 3.0 et est compatible avec n’importe quel appareil.

Son prix est inférieur à 120 euros à El Corte Inglés avec livraison gratuite.

Samsung Galaxy Buds Live à 159 euros

Samsung Galaxy Buds Live à 159 euros

L’un des casques antibruit actifs les plus avancés de Samsung est celui-ci Samsung Galaxy Buds Live.

Ils ont un design innovant et peuvent être positionnés pour faire un bouchon d’oreille parfait et ainsi obtenir la meilleure qualité d’annulation du bruit, comme nous en avons discuté dans notre revue.

Ils ont une réponse tactile, une batterie qui vous permet de jouer de la musique pendant 6 heures et ajoute 18 heures supplémentaires avec son boîtier de chargement sans fil. Il adapte également ses trois microphones pour créer une suppression du bruit de votre voix lors des appels et que seule votre voix soit entendue.

Chez El Corte Inglés, vous pouvez obtenir la version noire pour 159 euros et la livraison gratuite.

Xiaomi Mi Scooter 1S pour 339 euros

Xiaomi Mi Scooter 1S pour 339,99 euros

C’est l’un des produits à la mode dans toute l’Espagne. Les scooters électriques sont le moyen le plus simple, le plus propre et le moins cher de se déplacer dans une ville sans avoir à occuper de petits espaces dans les transports en commun et en économisant également beaucoup d’argent par mois.

Scooter électrique Xiaomi Mi 1S c’est un scooter avec une vitesse de 25 km/h, une autonomie de 30 kilomètres, un moteur jusqu’à 500W et un système KERS qui récupère l’énergie cinétique de freinage pour la batterie. De plus, cette version se charge plus rapidement afin que vous ayez toujours assez d’énergie pour faire le tour de votre ville.

Combien pensez-vous qu’il vaut en vente? Eh bien, sur les presque 400 euros que cela coûte normalement, vous l’avez maintenant pour 339 euros chez El Corte Inglés.

Xiaomi Mi Band 5 pour 29,99 euros

Xiaomi Mi Band 5 pour 29,99 euros

Le bracelet d’activité Xiaomi de la génération précédente est toujours aussi bon qu’à sa sortie, car les changements par rapport au Mi Band 6 ne sont pas si importants non plus.

Xiaomi Mi Band 5 Il dispose d’un écran AMOLED de 1,1 pouces, d’un capteur de fréquence cardiaque, d’une autonomie de 14 jours, ainsi que d’un suivi sportif et d’une charge magnétique. Il peut l’immerger jusqu’à 50 mètres et il surveille également votre sommeil.

Il fait beaucoup pour très peu car vous pouvez le ramener chez vous pour moins de 30 euros. Vous voulez en savoir plus? Alors consultez cette revue Mi Band 5 où nous expliquons tout en détail.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

